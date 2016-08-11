Дневник Олимпиады: гимнаст Верняев принес сборной Украины третью медаль

Украинский гимнаст Олег Верняев выиграл серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Верняев завоевал первое место в квалификации соревнований, а в борьбе с 23 спортсменами из 16 стран был близок к тому, чтобы подтвердить свой результат. Он стал лучшим в упражнениях на кольцах и брусьях, занял второе место в упражнении на коне и опорном прыжке, пятое место в вольных упражнениях и двенадцатое в упражнении на перекладине, пишет УНИАН.

Итоговый результат Верняева — 92,266 балла.

Стоит отметить, что украинец лидировал в борьбе за золото до самого конца соревнований.

Победу японца Кохеи Учемуры предопределил низкий балл Верняеву за выступление на перекладине, которое было последним для него в программе.

Суммарно Учемура набрал 92,365 балла.

Серебро Верняева стало третьей медалью для Украины на Олимпиаде-2016.

Кроме того, успех Верняева в этой почетной дисциплине является лучшим результатом для Украины за всю историю независимости.

Таким образом, по итогам пятого дня соревнований Олимпийских игр сборная Украины занимает 20-е место в медальном зачете, сообщается на официальном сайте Игр.

На счету нашей команды три медали. Серебро — у Игоря Кулиша в стрельбе из пневматической винтовки и гимнаста Олега Верняева в индивидуальном многоборье. Бронза — у Ольги Харлан в женском индивидуальном турнире по фехтованию на саблях.

Лидером общего зачета по-прежнему остается команда США. По итогам среды у американцев 32 медали — 11 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых.

Вслед за американцами идут команды Китая (10-5-8, 23), Японии (6-1-11, 18) и Австралии (5-2-5, 12) и Венгрии (5-1-1, 7).

У остальных национальных сборных не более 4 золотых медалей.