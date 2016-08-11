"Хайдук" выгнал украинского форварда, устроившего пьяное ДТП в Хорватии

Хорватский "Хайдук" разорвал контракт с украинским форвардом Артемом Радченко.

Об этом рассказали в пресс-службе хорватского клуба, сообщает ТСН.

"Артем Радченко больше не игрок "Хайдука", клуб и украинский футболист разорвали контракт сегодня.

В составе хорватов Радченко не показал каких-либо результатов. В общей сложности за "Хайдук" он сыграл шесть матчей (в игре провел 158 минут).

Мы желаем Артему удачи в его будущей карьере", — говорится в заявлении "Хайдука".

Напомним, ранее сообщалось, что Радченко устроил пьяное ДТП в Хорватии.