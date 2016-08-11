"Хайдук" выгнал украинского форварда, устроившего пьяное ДТП в Хорватии

В составе хорватов Радченко не показал каких-либо результатов.
Хорватский "Хайдук" разорвал контракт с украинским форвардом Артемом Радченко.
Об этом рассказали в пресс-службе хорватского клуба, сообщает ТСН.
"Артем Радченко больше не игрок "Хайдука", клуб и украинский футболист разорвали контракт сегодня.
В составе хорватов Радченко не показал каких-либо результатов. В общей сложности за "Хайдук" он сыграл шесть матчей (в игре провел 158 минут).
Мы желаем Артему удачи в его будущей карьере", — говорится в заявлении "Хайдука".
Artem Radchenko više nije igrač Hajduka • https://t.co/crS9LXEUb8 #Hajduk pic.twitter.com/WRFc1fsKTY— HNK Hajduk Split (@hajduk) 11 августа 2016 г.
Напомним, ранее сообщалось, что Радченко устроил пьяное ДТП в Хорватии.