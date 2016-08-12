Маркевич рассказал почему не будет "лезть в работу" Шевченко в сборной Украины

Маркевич подтвердил, что у него исключительно консультативные функции.
Глава комитета национальных сборных Украины Федерации футбола Украины Мирон Маркевич заявил о том, что не будет вмешиваться в работу наставника команды Андрея Шевченко.
Об этом Маркевич заявил в интервью Sport Arena.
По его словам, он поможет новому тренеру желто-синих, и будет рад, если коллектив пробьется на чемпионат мира 2018 года.
"У Шевченко есть свои идеи и свое видение, которое он на деле должен реализовать. Я же могу ему только помогать в этом", — отметил Маркевич.
Вместе с тем он не стал отвечать на вопрос, что произойдет, если молодой тренер потерпит неудачу. Функционер надеется, что общими усилиями команда добьется успеха.
Маркевич подтвердил, что у него исключительно консультативные функции, но указал на то, что у Шевченко есть помощники, и ему нет смысла вмешиваться в их работу.
Также, по словам функционера, он будет больше заниматься юношеским футболом и молодежными сборными.
"В работу главного тренера команды я лезть не буду, ни при каких условиях", — заявил Маркевич.
Напомним, ранее Маркевич назвал, кто из бразильцев может усилить сборную Украины.