Премьер-лига: "Зірка" минимально проиграла подопечным Кварцяного, видео гола

В субботу, 13 августа, в украинской Премьер-лиге состоялся матч между луцкой "Волынью" и "Зіркой" из Кропивницкого. Игра завершилась минимальной победой подопечных Виталия Кварцяного со счетом 1:0.

На 73-й минуте после заброса в штрафную "Зірки" Баенко при попытке головой сыграть на перехвате отправил мяч в сетку собственных ворот.

"Волынь" — "Зірка" 1:0

Гол: Баенко (в свои ворота), 73

"Волынь": Кичак — Никитюк, Горопевшек, Чепелюк, Шаповал (Дудик, 70) — Герасимюк, Мемешев — Романюк, Хомченко, Петров (Тетеренко, 74) — Деда (Задерецкий, 46)

"Зірка": Паст — Баенко, Кучеренко, Ковалев, Бацула — Лупашко, Гавриш (Локтионов, 85) — Загальский (Зубков, 68), Попов (Билоног, 71), Щедрый — Ситало

Предупреждения: Хомченко — Гавриш, Бацула

Напомним, днем ранее донецкий "Шахтер" вырвал победу у львовских "Карпат".

Видео: ТСН.