Шевченко о работе в сборной: самая главная для меня задача — убить в себе игрока

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о критериях вызова в сборную, а также о тренере-Шевченко.

Об этом Шевченко заявил в интервью ТК "Футбол", сообщает Sport.ua.

"Мои амбиции связаны со сборной Украины. Передо мной поставили задачу — выход на Чемпионат Мира 2018. Я хочу создать коллектив и команду. Я начинал свою футбольную карьеру в Украине и получил уважение болельщиков за свою игру, откровенность и честность. Я всегда пытался отдавать на футбольном поле максимум. Сборная — это важный кусок моей жизни. Я хочу, чтоб каждый игрок чувствовал гордость и ответственность, которую я чувствовал всегда. Самое главное — отдаваться на футбольном поле, отдавать максимум", — заявил Шевченко.

"Самая главная для меня задача — убить в себе игрока. Посмотрите, получилось ли (смеется). Очень много работы по части дисциплины, требований — без них нет успеха. Первые мои требования к игрокам — дисциплина не только на футбольном поле, а и в жизни, уважение друг к другу. Если футболисты не будут следовать этим правилам, они не будут достойны выступать за сборную Украины", — подчеркнул он.

"Валерий Васильевич всегда говорил: "Я хочу создать не звезд, а команду-звезду". Я хочу создать коллектив, который будет бороться за результат", — добавил Шевченко.

Напомним, ранее Шевченко назвал футболистов, для которых закрыта дверь в сборную Украины.