Фьюри пообещал "задать большую трепку Кличко" во время боя-реванша

Британский боксер Тайсон Фьюри, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO, уверен в своей победе над Владимиром Кличко в бое-реванше, который запланирован на 29 октября.

Об этом идет речь в сообщении Championat.com.

"Я с нетерпением ожидаю предстоящего боя. Чувствую себя отлично. Я побил его в прошлый раз, и я задам ему еще большую трепку в предстоящем бою. Мы вместе работаем над октябрьской датой поединка, и я уже тренируюсь. Я готов драться с кем угодно. Но на данный момент на моем радаре нет никого, кроме Кличко. Я вновь побью его. В этом дивизионе у меня есть много вариантов", — заявил Фьюри.

Напомним, в конце ноября 2015 года в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO, в текущем году запланировано проведение реванша.