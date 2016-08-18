Лига чемпионов: фееричные "кельты" и неуступчивые "волки"

18 августа 2016, 09:52

"Селтик" забил израильской команде пять мячей, а "Рома" больше тайма отбивалась в меньшинстве.

Скот Браун (Селтик) аплодирует зрителям за поддержку в матче

В среду, 17 августа, состоялись очередные пять матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов. В одном из них шотландский "Селтик" из Глазго принимал израильский "Хапоэль" из Беер-Шевы и буквально растерзал соперника, устроив голевую феерию.

Исход матча был решен еще в первом тайме, когда "кельты" забили три гола (дубль — на счету Лейга Гриффитса). Надежда для гостей забрезжила в первой трети второго тайма, когда они смогли отквитать два мяча, однако еще парочка, наколоченных шотландцами, стали  контрольными гвоздями в крышку гроба израильской команды.

"Селтик" — "Хапоэль" Беер-Шева — 5:2

Голы: Рогич, 9, Гриффитс, 30, 45, Дембеле, 73, Браун, 85 — Лусио Мараньяо, 55, Меликсон, 57

"Селтик": Гордон, О'Коннелл, Тирни, Туре, Люстиг (Янко, 63), Форрест, Браун, Рогич (Дембеле, 70), Макгрегор (Битон, 60), Синклэйр, Гриффитс.

"Хапоэль" Беер-Шева: Гореш, Биттон, Давидзада, Цедек, Ради (Браун, 85), Таа, Меликсон, Хобан (Бузагло, 79), Огу, Лусио Мараньяо (Саар, 69), Нвакаэме.

Предупреждения: Гореш (10), Синклэйр (30), Цедек (45), Туре (87), Битон (89), Форрест (90), Таа (90)

 

Также отметим матч с участием "Порту" и итальянской "Ромы". Гости первыми вышли вперед после автогола Фелипе ('21), а потом остались в меньшинстве после второго "горчичника" и удаления Вермалена ('41). 20 минут "волкам" удавалось как-то сопротивляться, однако "драконы" сравняли счет после того, как голландский реферери Бьорн Кейперс назначил пенальти, а Андре Силва удачно реализовал его.

"Порту" — "Рома" — 1:1

Голы: Андре Силва, 61, с пенальти — Фелипе, 21, автогол

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Перейра, Маркано, Эррера, Данилу Перейра, Отавио (Эвандро, 85), Андре Андре (Лайюн, 66), Андре Силва, Адриан (Корона, 75).

"Рома": Алиссон, Вермален, Манолас, Жезус, Флоренци (Паредес, 85), Стротман, де Росси, Салах (Фасио, 77), Наингголан, Перотти (Эмерсон, 44), Джеко.

Предупреждения: Манолас (14), Вермален (28), Стротман (56), Эмерсон (60), Андре Андре (63), де Росси (90), Перейра (90)

Удаление: Вермален (41)

 

"Вильярреал" — "Монако" — 1:2

Голы: Пато, 36 — Фабиньо, 3, с пенальти, Бернарду Силва, 72

"Вильярреал": Асенхо, Мусаккьо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Сориано, Ндиайе, Кастильехо, Тригерос, Сориано, Пато, Борре (Марио Гонсалес, 76).

"Монако": Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи, Фабиньо, Бернарду Силва (Моутинью, 81), Бакайоко, Дирар, Лемар, Глик, Жермен (Каррильо, 69).

Предупреждения: Ндиайе (3), Лемар (6), Фабиньо (74), Менди (86), Моутинью (90)

Удаление: Менди (86)

 

"Дандолк" — "Легия" — 0:2

Голы: Николич, 56, с пенальти, Прийович, 90

"Дандолк": Роджерс, Барретт, Мэсси, Гэннон, Бойл, Маунтни (Финн, 64), О'Доннелл, Шилдс (Бенсон, 77), Хорган, Макилени, Макмиллан (Килдафф, 80).

"Легия": Маляж, Паздан, Глоушек, Брозь, Левчук, Мулен, Йодловец, Кухарчик, Оджиджа-Офоэ (Копчиньски, 76), Ланжиль (Александров, 88), Николич (Прийович, 83).

Предупреждения: О'Доннелл (20), Оджиджа-Офоэ (44), Бойл (55), Глоушек (69)

 

"Лудогорец" — "Виктория" Пльзень — 2:0

Голы: Моци, 51, с пенальти, Вура, 64

"Лудогорец": Стоянов, Моци, Паломино, Минев, Натанаэл, Марселиньо, Саша, Жонатан Кафу (Кишада, 90), Кристалдо (Кампаньяро, 90), Вура (Кешерю, 81), Дьяков.

"Виктория" Пльзень: Козачик, Гейда, Лимберски, Матею, Губник, Копиц, Громада (Коларж, 83), Грошовски, Коваржик, Дюриш (Горшава, 68), Бакош (Крменчик, 77).

Предупреждения: Бакош (43), Губник (50), Жонатан Кафу (60), Саша (69)

Напомним, днем ранее "Манчестер Сити" унизил "Стяуа", забив пять сухих мячей.

Также напомним, сегодня, 18 августа, вылетевший из ЛЧ в Лигу Европы "Шахтер" поспорит с турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Первый матч подопечные Паулу Фонсеки проведут на выезде, ответный — 25 августа во Львове.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Лига чемпионов отбор Порту Рома селтик Хапоэль
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
00:05
"Хорошая попа". Седокова показала стройную фигуру на отдыхе: опубликовано фото
08 августа, среда
23:52
В Белом доме рассказали, что за письмо передал Трамп Путину
23:37
Возле КПВВ "Марьинка" на мине подорвался украинский пограничник
23:25
Жертвами ДТП в июле стали 19 детей - Нацполиция
23:23
В Форосе чиновники сымитировали открытие станции скорой помощи: опубликованы красноречивые фото Фото
22:59
Венесуэльский оппозиционер признался в организации атаки на Мадуро
22:53
США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей
22:40
В Казахстане запретили трансляцию 88 иностранных телеканалов
22:27
В Одессе с угрозами отменили выступление нобелевского лауреата Алексиевич
22:02
Беллуччи показала пышную грудь в корсете: архивное фото впечатляет
21:58
МИД РФ снова назвал НАТО "бесполезным блоком"
21:28
Гейтс заявил, что "Оппозиционный блок" должен Манафорту 2,4 млн долларов
21:24
Умер тележурналист Михаил Лещинский
20:54
Покушение на Гандзюк: установлено место покупки кислоты и ее состав
20:18
В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
20:18
В России из-за санкций обвалился рубль
19:51
Херсон страдает от токсического запаха из-за тонн птичьего помета в пригороде
19:27
Из-за автокефалии УПЦ российские священники остались без шенгенских виз – ВВС
19:15
“Знойная девчонка”. В Сети расхвалили фото Насти Каменских без макияжа
18:56
Протрамповского сенатора обвинили в торговле инсайдом - Bloomberg
18:54
Путин боится только одного — западные СМИ
18:46
"Они там окончательно е*нулись?". В Киевсовете решили потратить 140 млн гривень на табло в метро Фото
18:33
Порошенко сделал своему сыну подарок ценой в 10 миллионов гривень
18:19
На севастопольском кладбище обнаружили надгробный памятник Януковича-младшего Видео
17:49
В Херсонской области полковник полиции катался по заповеднику и стрелял в егеря Видео
17:35
Генерал-разведчик рассказал о новой стратегии России
17:34
В Чернигове посреди дороги полыхнула маршрутка, опубликованы фото Фото
16:59
Удар, операция в Москве. Стало известно, как себя чувствует звезда фильма "Такси"
16:57
Тимошенко лидирует в президентской гонке, а Порошенко по-прежнему "пасет задних" - соцопрос
16:36
Сколь веревочке не виться: сенаторы США хотят объявить РФ "спонсором терроризма"
16:30
Как американские санкции взращивают авторитаризм - The Atlantic
16:29
"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен
16:24
“Все катастрофически плохо”. Сестра Сенцова поделилась плохими новостями о режиссере
16:05
Десять лет спустя: с чего начиналась российско-украинская война мнение
16:03
Светлана Алексиевич попала в базу "Миротворца"
16:00
Сестра Ким Кардашьян на съемках "засветила" голые прелести: опубликовано видео Видео
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
"Выстрелили в спину": Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять