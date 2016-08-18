Лига чемпионов: фееричные "кельты" и неуступчивые "волки"

В среду, 17 августа, состоялись очередные пять матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов. В одном из них шотландский "Селтик" из Глазго принимал израильский "Хапоэль" из Беер-Шевы и буквально растерзал соперника, устроив голевую феерию.

Исход матча был решен еще в первом тайме, когда "кельты" забили три гола (дубль — на счету Лейга Гриффитса). Надежда для гостей забрезжила в первой трети второго тайма, когда они смогли отквитать два мяча, однако еще парочка, наколоченных шотландцами, стали контрольными гвоздями в крышку гроба израильской команды.

"Селтик" — "Хапоэль" Беер-Шева — 5:2

Голы: Рогич, 9, Гриффитс, 30, 45, Дембеле, 73, Браун, 85 — Лусио Мараньяо, 55, Меликсон, 57

"Селтик": Гордон, О'Коннелл, Тирни, Туре, Люстиг (Янко, 63), Форрест, Браун, Рогич (Дембеле, 70), Макгрегор (Битон, 60), Синклэйр, Гриффитс.

"Хапоэль" Беер-Шева: Гореш, Биттон, Давидзада, Цедек, Ради (Браун, 85), Таа, Меликсон, Хобан (Бузагло, 79), Огу, Лусио Мараньяо (Саар, 69), Нвакаэме.

Предупреждения: Гореш (10), Синклэйр (30), Цедек (45), Туре (87), Битон (89), Форрест (90), Таа (90)

Также отметим матч с участием "Порту" и итальянской "Ромы". Гости первыми вышли вперед после автогола Фелипе ('21), а потом остались в меньшинстве после второго "горчичника" и удаления Вермалена ('41). 20 минут "волкам" удавалось как-то сопротивляться, однако "драконы" сравняли счет после того, как голландский реферери Бьорн Кейперс назначил пенальти, а Андре Силва удачно реализовал его.

"Порту" — "Рома" — 1:1

Голы: Андре Силва, 61, с пенальти — Фелипе, 21, автогол

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Перейра, Маркано, Эррера, Данилу Перейра, Отавио (Эвандро, 85), Андре Андре (Лайюн, 66), Андре Силва, Адриан (Корона, 75).

"Рома": Алиссон, Вермален, Манолас, Жезус, Флоренци (Паредес, 85), Стротман, де Росси, Салах (Фасио, 77), Наингголан, Перотти (Эмерсон, 44), Джеко.

Предупреждения: Манолас (14), Вермален (28), Стротман (56), Эмерсон (60), Андре Андре (63), де Росси (90), Перейра (90)

Удаление: Вермален (41)

"Вильярреал" — "Монако" — 1:2

Голы: Пато, 36 — Фабиньо, 3, с пенальти, Бернарду Силва, 72

"Вильярреал": Асенхо, Мусаккьо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Сориано, Ндиайе, Кастильехо, Тригерос, Сориано, Пато, Борре (Марио Гонсалес, 76).

"Монако": Субашич, Менди, Жемерсон, Раджи, Фабиньо, Бернарду Силва (Моутинью, 81), Бакайоко, Дирар, Лемар, Глик, Жермен (Каррильо, 69).

Предупреждения: Ндиайе (3), Лемар (6), Фабиньо (74), Менди (86), Моутинью (90)

Удаление: Менди (86)

"Дандолк" — "Легия" — 0:2

Голы: Николич, 56, с пенальти, Прийович, 90

"Дандолк": Роджерс, Барретт, Мэсси, Гэннон, Бойл, Маунтни (Финн, 64), О'Доннелл, Шилдс (Бенсон, 77), Хорган, Макилени, Макмиллан (Килдафф, 80).

"Легия": Маляж, Паздан, Глоушек, Брозь, Левчук, Мулен, Йодловец, Кухарчик, Оджиджа-Офоэ (Копчиньски, 76), Ланжиль (Александров, 88), Николич (Прийович, 83).

Предупреждения: О'Доннелл (20), Оджиджа-Офоэ (44), Бойл (55), Глоушек (69)

"Лудогорец" — "Виктория" Пльзень — 2:0

Голы: Моци, 51, с пенальти, Вура, 64

"Лудогорец": Стоянов, Моци, Паломино, Минев, Натанаэл, Марселиньо, Саша, Жонатан Кафу (Кишада, 90), Кристалдо (Кампаньяро, 90), Вура (Кешерю, 81), Дьяков.

"Виктория" Пльзень: Козачик, Гейда, Лимберски, Матею, Губник, Копиц, Громада (Коларж, 83), Грошовски, Коваржик, Дюриш (Горшава, 68), Бакош (Крменчик, 77).

Предупреждения: Бакош (43), Губник (50), Жонатан Кафу (60), Саша (69)

Напомним, днем ранее "Манчестер Сити" унизил "Стяуа", забив пять сухих мячей.

Также напомним, сегодня, 18 августа, вылетевший из ЛЧ в Лигу Европы "Шахтер" поспорит с турецким клубом "Истанбул Башакшехир". Первый матч подопечные Паулу Фонсеки проведут на выезде, ответный — 25 августа во Львове.