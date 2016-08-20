Премьер-лига: "Александрия" уверенно победила "Олимпик"

В субботу, 20 августа, в Сумах состоялся матч пятого тура украинской Премьер-лиги между донецким "Олимпиком" и "Александрией", который завершился со счетом 0:2.

Игра проходила на стадионе "Юбилейный".

В начале первого тайма обе команды играли на равных, однако уже 28-й минуте "александриец" Чорний нарушил баланс, он с близкого расстояния забил первый гол.

Вырвавшись вперед, команда продолжала атаковать, но в первой половине игры ее усилия не увенчались успехом. Во втором тайме "Олимпик" приложил много усилий для того, чтобы сравнять счет, создал несколько моментов, только они не стали голевыми.

Между тем на 78 минуте Леонов из "Александрии" заработал пенальти, его реализовал Запорожан (вратарь прыгнул в один угол, а мяч после несильного удара полетел в другой), увеличив отрыв от соперника. После этого ни один из клубов не смог поразить ворота.

"Олимпик" — "Александрия" 0:2

Голы: Чорний, 28, Запорожан, 78 (с пенальти)

"Олимпик": Махарадзе — Парцвания (Олейник, 37), Барановский, Федорив, Немчанинов — Хомутов (Корнев, 81), Петров, Богданов, Гошкодеря (Драченко, 36) — Танчик — Лысенко;

"Александрия": Новак — Микицей, Шендрик, Гитченко, Путраш (Старенький, 74) — Банада (Огиря, 87), Запорожан — Чорний, Грицук (Леонов, 61), Цуриков — Пономарь;

Предупреждения: Лысенко, Хомутов, Немчанинов, Барановский — Чорний, Грицук, Запорожан, Гитченко.

Ранее состоялся матч четвертого тура украинской Премьер-лиги между луцкой "Волынью" и "Звездой" из Кропивницкого, который завершился со счетом 1:0. Узнать больше об игре, а также посмотреть видео гола, можно здесь.