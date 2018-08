"Динамо" вырвало победу у "Волыни" и возглавило Чемпионат Украины, видео голов

В субботу, 20 августа, в Киеве вечером завершился матч 5-го тура Премьер-лиги Чемпионата Украины, в котором столичное "Динамо" принимало луцкую "Волынь".

Несмотря на мощное давление хозяев поля в начале тайма, первыми отличились гости.

На 39-й минуте Петров удачно подставил голову после размашистой атаки вторым темпом и прострела с правого фланга

"Динамо" — "Волынь". Гол Петрова — 0:1

Динамовцам понадобилось около 15 минут, чтобы отквитать мяч. Морозюк сравнивает счет со штрафного. Свою роковую роль сыграл рикошет от стоящего в стенке волынянина.

"Динамо" — "Волынь". ГолМорозюка — 1:1

На 61-й минуте Гармаш вывел киевлян вперед. В защите "Волыни" образовался-то проходной двор. Дали пробить Гладкому — Кичак выручил, однако стоявший в одиночестве Гармаш занес мяч в ворота.

"Динамо" — "Волынь". Гол Гармаша — 2:1



На 76-й минуте едва не отличился Ярмоленко. Андрей обыграл вратаря "Волыни", однако Кичак в последний момент немного задел мяч и дезориентировал динамовца. На 85-й минуте Кичак спас лучан после убойного удара Ярмоленко. Динамовец откровенно чертыхался про себя.

В последние секунды матча лучанин Дудик пытался обострить игру, но потерял мяч возле штрафной киевлян. Но атака у "Волыни" все же прошла — Петров бил метров с 11-ти, однако, в руки Шовковскому.

Команды играли в следующих составах:

Динамо: 1. Шовковский, 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Драгович, 9. Морозюк, 16. Сидорчук (до 46'), 18. Корзун, 19. Гармаш ( до 71') , 10. Ярмоленко, 25. Гонсалес Д. ( до 46'), 7. Гладкий

Замены: 20. Гусев О. (c 46') , 11. Жуниор Мораес (c 46') , 32. Федорчук (c 71')

Запасные: 72. Рудько, 27. Макаренко Е., 29. Буяльский, 77. Громов

Предупреждения: Антунеш 40', Сидорчук 6'

Волынь: 1. Кичак, 20. Задерецкий, 24. Горопевшек, 9. Мемешев (до 64'), 13. Шабанов (до 12'), 26. Никитюк Р., 47. Романюк, 48. Чепелюк, 7. Герасимюк ( до 76'), 38. Петров С., 94. Хомченко

Замены: 22. Шаповал В. (c 12'), 97. Дудик (c 64'), 65. Тетеренко (c 76')

Запасные: 73. Марчук, 92. Омельчук Д.

Предупреждения: Горопевшек 15', Герасимюк 35', Задерецкий 41', Чепелюк 68'

После победы "Динамо" набрало 15 очков и вышло на первое место в чемпионате. Завтра "Шахтер" же примет "Днепр".

фото: dynamo.kiev.ua