Сыграть в свою силу и не наломать дров. Анонс матча "Шахтер" — "Истанбул Башакшехир"

Сегодня, 25 августа, поздно вечером на поле "Арена Львов" состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет турецкий "Истанбул Башакшехир" (первый матч — 2:1 в пользу "горняков").

"Горняки" неровно провели поединок против скромного "Истанбула", оставив вопросы и на ответный матч. Если во Львове "Шахтер" сыграет так, как во втором тайме поединка в Стамбуле, то в итоге может произойти еще один неприятный для украинских болельщиков сюрприз, считает ua-football.com.

С другой стороны, игра и счет того матча не должны позволить "горнякам" расслабиться, что должно стать залогом сконцентрированной и собранной игры "Шахтера". А при таких условиях шансов у турков, класс которых ниже класса украинской команды, не будет. Одним словом, перед нами ситуация, в которой абсолютно все зависит от украинской команды. Главное — сыграть в свою силу, не наломав дров, и тогда осень пройдет под знаком еврокубков.

"Шахтер" еще никогда не проигрывал турецким командам. Более того, в активе представителей турецкого чемпионата лишь одна ничья в шести матчах против "горняков". При этом, до первого матча "Шахтера" с "Истанбулом" турецкие представители не могли похвастаться хотя бы одним голом в ворота донецкой команды. Только "Истанбулу", который только-только появился на международной арене, удалось распечатать ворота "Шахтера". Забил знаменитый Белезоглу с одиннадцатиметровой отметки.

Чтобы надеяться на чудо в сегодняшнем матче, турки должны забивать "Шахтеру" как минимум дважды. Если принимать во внимание два последних двухматчевые противостояния "Шахтера" в еврокубках, то в ворота "горняков" в четырех поединках влетело семь мячей (пять — от "Севильи", два — от "Янг Бойз"). С другой стороны, до противостояния с "Севильей" "Шахтер" в Лиге Европы 2015/16 пропустил лишь два мяча в шести поединках.

Предматчевые расклады

У "Шахтера" в лазарете остаются Вячеслав Шевчук, Марсио Азеведо, Антон Каниболоцкий и Бернард. Существенная потеря — именно последний, хотя у Паулу Фонсеке есть кем заменить юркого полузащитника. Если тренер снова не прибегнет к экспериментам, то на флангах полузащиты должны выйди Марлос и Тайсон. Тогда Виктор Коваленко сыграет под нападающим, в роли которого, скорее всего, выступит Эдуардо.

Фред и Степаненко будут отвечать за опорную зону, а перед воротами Андрея Пятова расположатся защитники Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Александр Кучер и Исмайли. Альтернативой основным центральным защитникам могут быть, конечно же, Ордец и Кривцов.

У "Истанбула" вопросы возникают относительно крайних защитников. Одинаковые претензии на места в основе имеют Учар и Алкылыч, а также Айбалрак и Эзторун. Проще с парой центральных защитников — ждем Епуряну и Айхана. Ворота будет защищать Волкан Бабаджан.

Центр поля закроют Текдемир и Белезоглу. Выше них расположатся Дока, Моссоро и Вишча. А конкуренцию в нападении выиграет, скорее всего, Чикалеши.

Напомним, 21 августа, в матче украинской Премьер-лиги "Шахтер" разгромил "Днепр". Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу "горняков".

Фото: ФК "Шахтер"