Хачериди может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге

Клуб английской Премьер-лиги "Сток Сити" попытается усилить свою защиту защитником "Динамо" и сборной Украины Евгением Хачериди.

"Гончары" сделают предложение киевлянам в ближайшее время, сообщает Football24 со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что английский клуб готов заплатить за 29-летнего центрбека 10 млн фунтов.

Кроме Хачериди, "Сток Сити" заинтересован в приобретении Мамаду Сахо из "Ливерпуля" и Фила Джонса из МЮ.

Однако главный тренер команды Марк Хьюз лично заинтересован в трансфере украинца и полагается на его богатый опыт игры в еврокубках и за национальную сборную.

Также отмечается, что селекционеры "Сток Сити" уже не впервые выходят на восточноевропейский рынок. Ранее клуб интересовался Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой.

Добавим, что контракт Хачериди с "Динамо" действует только до 30 июня 2017 года. Портал transfmarkt оценивает игрока в 8,5 млн евро.

Напомним, ранее сам Хачериди заявлял, что хочет поиграть в Англии.