В Эстонии украинские юниоры завоевали два серебра на летнем чемпионате мира по биатлону

Юниорская сборная Украины по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете на летнем чемпионате мира в эстонском Отепяя.

Украинские спортсмены до последнего огневого рубежа сохраняли шансы и на золото, сообщает пресс-служба Федерации биатлона.

Отмечается, что сборная Украины вновь была на виду на протяжении всей гонки, лишь однажды, после промахов Юлии Джимы на первом рубеже, опустившись в середину промежуточного протокола. Но затем и сама Юля, и бежавшая на втором этапе Елена Пидгрушная, выровняли ситуацию и подняли команду в первую тройку.

"Отставание от лидеров было не большим, поэтому, учитывая сильнейший состав нашей сборной, были все шансы бороться за победу. Но, к сожалению, и Сергея Семенова, и Дмитрия Пидручного подвела стрельба стоя, на которой наши ребята не сумели справиться с ветром и заработали по кругу штрафа каждый" — говорится в сообщении.

"В итоге Пидручный финишировал вторым, отстав от победителей чуть более чем на минуту. Третьей стала сборная Польши, которая обошлась без штрафных кругов, но отработала на рубежах с большим количеством запасных патронов. Лучшую стрельбу дня продемонстрировали спортсмены из Словакии (6 запасных патронов и круг штрафа), но при низкой скорости они финишировали лишь пятыми через 4 минуты после финской сборной", — рассказали в ФБУ.

Кроме того, сегодня также юниорская сборная Украины завоевала серебряные медали в миксте.

Украинская команда на протяжении всей гонки держалась в призовой тройке и, даже несмотря на большое количество промахов и штрафной круг, сумела добиться серебряного успеха! Отставание от победившей сборной Чехии оказалось более чем двухминутным, но и волноваться за судьбу второго места на финишном отрезке наши ребята не заставили, уверенно отбившись от посягательств финнов и россиян. Последние, кстати, устроили увлекательную финишную дуэль за бронзу, закончившуюся в пользу представителей Суоми.

В составе сборной Украины призерами стали: Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Александра Морьева и Антон Дудченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Италии украинская биатлонистка выиграла спринтерскую гонку.

Фото: @ukrbiathlon.