Дерби Кировоградщины. Голая задница на трибунах спровоцировала драку ультрас в Александрии

В воскресенье, 28 августа, матч 6 тура УПЛ "Александрия" — "Зірка" запомнился не только эффектной победой хозяев, но и активными столкновениями ультрас команд с правоохранителями и стюардами.

Все началось после второго гола в ворота гостей, пишет ТСН.

Один из александрийских болельщиков с клубной атрибутикой подбежал к сектору гостей и начал их провоцировать, среди прочего показав им голую задницу.

После того началась серьезная драка, в результате которой ее участники попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что на Евро-2016 хорватские ультрас едва не подорвали работника стадиона.

Фото: alsport.com.ua.