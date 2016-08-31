Польский форвард объяснил, почему ушел из "Динамо" в аренду: не чувствовал доверия тренера

Польский нападающий "Динамо" Лукаш Теодорчик, который на правах аренды выступает за "Андерлехт", рассказал о своих карьерных планах.

По словам поляка, в украинском клубе ему не доверяли, поэтому он решил попробовать свои силы в Бельгии, пишет ТСН.

"Для моего игрового времени я забил не так и мало голов. В Киеве была постоянная ротация. Я не чувствовал доверия тренера. Чтобы выйти в следующей игре, мне надо было забить три мяча. После прошлого сезона я решил, что пришло время перемен, что я должен играть больше и нужно найти новую команду. Согласился на предложение "Андерлехта", хотя и было много других предложений.

"Андерлехт" был решительно настроен заполучить меня. Мне это понравилось. Я чувствовал, что нужен им", — рассказал Теодорчик.

Отмечается, что после перехода в "Андерлехт" форвард забил 5 голов в 6 матчах.

Напомним, ранее Суркис назвал, кто из ключевых футболистов "Динамо" может покинуть клуб.