Нападающий "Реал Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля во второй раз стал отцом

Жена нападающего футбольного испанского клуба "Реал Бетис" и сборной Украины Романа Зозули Марина родила сына.

Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.

Мальчик, которого назвали Александром, родился в ночь на 1 сентября.

У Зозули уже есть пятилетняя дочь Каролина.

Нападающий находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу отбора на чемпионате мира 2018 против Исландии.

Напомним, у нападающего "Динамо" Дерлиза Гонсалеса родилась дочь.