Нападающий "Реал Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля во второй раз стал отцом

У футболиста уже есть пятилетняя дочь Каролина.
Жена нападающего футбольного испанского клуба "Реал Бетис" и сборной Украины Романа Зозули Марина родила сына.
Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины.
Мальчик, которого назвали Александром, родился в ночь на 1 сентября.
У Зозули уже есть пятилетняя дочь Каролина.
Нападающий находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу отбора на чемпионате мира 2018 против Исландии.
Напомним, у нападающего "Динамо" Дерлиза Гонсалеса родилась дочь.