Стадион клуба украинской Премьер-лиги продадут на аукционе

Футбольный стадион "Черноморец" в Одессе, который находится на балансе ликвидируемого "Имэксбанка", планирует выставить на аукцион Фонд гарантирования вкладов.

На продажу планируют выставить актив, находящийся на балансе ПАО "Имэксбанк", сообщает Sport.ua.

Возможный лот — права требования по 41 кредиту, в обеспечение которых передан стадион "Черноморец". На территории стадионного комплекса размещаются 9 пунктов первой медицинской помощи, 30 фаст-фудов, два бара и три ресторана. А также — отель на 95 номеров, фитнес-центр и офисный центр.

В рамках предпродажной подготовки с целью предварительной оценки лоту Фонд приглашает всех потенциальных покупателей/инвесторов проанализировать материалы кредитных дел и предоставить свои предложения относительно возможной стоимости лота.

Напомним, в прошлом году "Черноморец" в связи с окончанием срока действия контракта покинули 11 футболистов команды.