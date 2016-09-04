В Москве на этапе Кубка мира украинская пловчиха завоевала два "золота"

В Москве (столица России) на этапе Кубка мира украинская пловчиха Дарья Зевина выиграла две золотые медали.

Об этом пишет ZN.UA.

В то же время издание уточнило, что она одержала победы в финальных заплывах на 50 и 200 метров на спине.

"На первой дистанции ее результат 26,25, за ней приплыла трехкратная олимпийская чемпионка Рио из Венгрии Катинка Хоссу (26,51)", — отметили журналисты.

"Бронза" досталась австралийке Эмили Сибом (26,60). В заплыве на 200 метров украинка финишировала с результатом 2:00,47, а на пьедестале позади нее остались те же пловчихи — Хоссу (2:01,24) и Сибом (2:02,62).

"Также на российском этапе выступал украинец Андрей Говоров, он выиграл серебряную медаль на дистанции 50 метров баттерфляем (22,41), его обошел южноафриканец Чаду ле Кло (22,06), а "бронзу" выиграл британец Адам Барретт (22,51)", — говорится в статье.

Напомним, 26 августа Дарья Зевина в первый день этапа Кубка мира по плаванию во французском Шартре завоевала две медали и установила рекорд. Узнать больше о достижениях нашей соотечественницы можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua