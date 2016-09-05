Шевченко рассказал, что будет самым сложным в матче против сборной Исландии

Накануне первого матча отбора на Чемпионат мира-2018, в котором сборная Украины примет команду Исландии, главный тренер сине-желтых" Андрей Шевченко поделился своими мыслями о нашей сборной и сопернике.

Это он сделал в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1".

О натурализации. "Никого специально натурализовать в сборную мы не будем. Если игрок имеет желание выступать за сборную Украины, то, прежде всего, он должен получить паспорт, это его личное решение. Дальше мы будем смотреть, подходит этот игрок по характеристикам или нет".

О волнении. "Волнение есть, не буду скрывать. Это нормально, так как это начало новой работы. И все-таки мы играем с хорошей командой".

Об Исландии. "У них сбалансированный состав, наиграны действия на поле. Их тактика просматривается в каждой игре. Потому и больших трудностей в изучении Исландии не было. Главное – это найти пути для противостояния соперникам. Самое сложное — это угловые и ауты, которые у них идеально натренированы. Касаемо состава, то уже на 90% я определился".

Напомним, на Евро-2016 сборная Исландии вошла в восьмерку сильнейших, а сборная Украины — досрочно вылетела из турнира.