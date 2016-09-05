Реванш Фьюри — Кличко. Стала известна дата боя

Разногласия между командами Тайсона Фьюри и Владимира Кличко улажены и в ближайшее время будет официально объявлено о том, что реванш Кличко — Фьюри состоится 29 октября в Манчестере.

Об этом сообщил дядя и тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Фьюри Питер Фьюри, сообщает klitschko-brothers.com.

"Кажется, мы наконец-то готовы объявить о бое Фьюри vs Кличко. Ожидайте очень скоро анонс. Много дерьма, но, надеюсь, все сделано. "Манчестер Арена" забронирована на 29 октября. Бойцы готовы, юристы и промоутеры готовы. Поехали" — написал Питер Фьюри на своей страничке в Твиттере.

Напомним, ранее Владимир Кличко объявил о желании подать на команду Фьюри в суд за попытки внести изменения в уже подписанный контракт на бой.