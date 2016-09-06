Шевченко взял на себя вину за незабитый Коноплянкой пенальти

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эпизод матча 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018, в котором Евгений Коноплянка не забил пенальти.

"Пенальти все не забивают. Я не знаю ни одного игрока, который всегда забивал. Почему бил Коноплянка? Женя был пенальтистом. Я принял на себя такой удар и сказал, что он должен бить. Сказал это еще перед игрой. Это мое решение", — заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Футбольный эксперт Олег Федорчук тоже поделился впечатлениями от матча Украина — Исландия, сообщает "Сегодня".

"Состав без нападающих, выбранный Шевченко, показал, что он осторожничал. Расчет был на фланги, но края не сработали. Коноплянка, например, провалил поединок. Исландия играла по результату, на ничью, и это едва не сыграло с ней злую шутку.

Коноплянка считается футболистом с железной психикой, такая вот отстраненность — его конек. Но сейчас у него сложный период в жизни, отсутствие игровой практики, смена клуба. Это наложило отпечаток и сказалось на том, что он не реализовал пенальти.

На мой взгляд, нам нужно быть довольным очком. Этот матч отрезвит тех, кто думает, что от смены тренера резко поменяется игра. Не так все просто. Дай бог, в этой группе побороться за второе место", — сказал Федорчук.

Напомним, сборные Украины и Исландии 5 сентября играли в Киеве, матч завершился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.