Красочное открытие Паралимпиады в Рио и первый скандал: опубликованы фото и видео

В Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана" стартовали летние Паралимпийские игры и продлятся до 18 сентября.

Церемония открытия была очень красочной. Организаторы мероприятия ставили перед собой цель бросить вызов стереотипам и отразить энергию паралимпийского сообщества, пишет русская служба ВВС.

За 11 дней на Играх разыграют 528 комплектов медалей в 22 видах спорта. Более 4 тысяч спортсменов из почти 160 стран появились на церемонии открытия.

Среди них не было российских атлетов, которые на прошлой Олимпиаде заняли второе место. Вся российская сборная не была допущена к Играм из-за допингового скандала.

Как пишет издание, непростая политическая ситуация в Бразилии оказалась в центре внимания и во время церемонии открытия.

В ходе выступления на церемонии открытия президент Бразилии Мишел Темер он был несколько раз освистан публикой.

Огонь Паралимпийских игр 2016 года зажег шестикратный чемпион Паралимпиад в плавании бразилец Клодоалдо Силва.

Отметим, что Украину на Играх представят 155 спортсменов — это наибольшее количество за всю историю нашей страны со времен получения независимости.

Во время церемонии открытия организаторы колоритно показали символы города — желтый пляж Копа-Кабана и синие воды океана, сообщает ONLINE.UA.

Эта инсталляция ассоциируется не только с символами Рио-де-Жанейро, но и национальным флагом Украины (желтое поле и синее небо).

Стоит отметить, что учитывая дисквалификацию сборной России с Паралимпиады, Украина является одним из фаворитов на первое место в общем медальном зачете. Конкурентами Украины могут быть Великобритания и Китай.

Не обошлось на открытии и без скандала. Международный паралимпийский комитет будет расследовать инцидент с делегацией сборной Беларуси, один из членов которой появился на церемонии открытия Игр с российским флагом.

Прежде чем флаг у него забрали, мужчина прошел с ним по стадиону несколько десятков метров, сообщает издание.

видео: Paralympic Games