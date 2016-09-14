Лига чемпионов: "Бавария" уничтожила "Ростов", а "Барселона" растоптала "Селтик"

"Динамо" в меньшинстве уступило "Наполи".
Во вторник, 13 сентября, поздно вечером состоялись 7 стартовых матчей первого круга групповой стадии Лиги чемпионов.
В Киеве на НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" принимало итальянский "Наполи" и в меньшинстве проиграло — 1:2, хотя и отличилось первым. В параллельном матче группы В "Бенфика" на последних секундах пропустила от "Бешикташа" и сыграла вничью — 1:1.
"Манчестер Сити" — "Боруссия" М был перенесен из-за непогоды. Кроме того, два матча завершились неприличным "хоккейным" счетом.
Германская "Бавария" уничтожила российский "Ростов" — 5:0.
Отличились Левандовски Р. (п.27), Мюллер (45), Киммих (53, 60) и Бернат (90)
"Базель" — "Лудогорец" — 1:1
Испанская "Барселона" сравняла с землей шотландский "Селтик" — 7:0
Хет-триком отличился Месси (3, 27, 60), Неймар (50), Иньеста (59), Суарес (75, 88)
"Бенфика" — "Бешикташ" — 1:1
"Динамо" — "Наполи" — 1:2
"Манчестер Сити" — "Боруссия" М – перенесен из-за непогоды
ПСВ – "Атлетико" — 0:1
ПСЖ – "Арсенал" — 1:1