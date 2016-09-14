Лига чемпионов: "Бавария" уничтожила "Ростов", а "Барселона" растоптала "Селтик"

Во вторник, 13 сентября, поздно вечером состоялись 7 стартовых матчей первого круга групповой стадии Лиги чемпионов.

В Киеве на НСК "Олимпийский" столичное "Динамо" принимало итальянский "Наполи" и в меньшинстве проиграло — 1:2, хотя и отличилось первым. В параллельном матче группы В "Бенфика" на последних секундах пропустила от "Бешикташа" и сыграла вничью — 1:1.

"Манчестер Сити" — "Боруссия" М был перенесен из-за непогоды. Кроме того, два матча завершились неприличным "хоккейным" счетом.

Германская "Бавария" уничтожила российский "Ростов" — 5:0.

Отличились Левандовски Р. (п.27), Мюллер (45), Киммих (53, 60) и Бернат (90)

"Базель" — "Лудогорец" — 1:1

Испанская "Барселона" сравняла с землей шотландский "Селтик" — 7:0

Хет-триком отличился Месси (3, 27, 60), Неймар (50), Иньеста (59), Суарес (75, 88)

"Бенфика" — "Бешикташ" — 1:1

"Динамо" — "Наполи" — 1:2

"Манчестер Сити" — "Боруссия" М – перенесен из-за непогоды

ПСВ – "Атлетико" — 0:1

ПСЖ – "Арсенал" — 1:1