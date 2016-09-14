Допинг-скандал вокруг сестер Уильямс набирает обороты

Вечером 13 сентября стали известны скандальные подробности допинг-тестов американских теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Об этом пишет hellomagazine.

Как выяснилось, знаменитые теннисистки Винус и Серена Уильямс, а также гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн были допущены до международных соревнований, в том числе до Олимпиады в Рио, несмотря на употребление ими запрещенных препаратов.

Группа хакеров Fancy Bear обнародовала ряд документов, подтверждающих, что американские спортсменки — теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн — с разрешения Всемирного антидопингового агентства (WADA) принимали запрещенные препараты, которые квалифицируются как допинг, перед международными соревнованиями, в том числе перед Олимпиадой в Рио. Разрешение принимать эти препараты было выдано в терапевтических целях, однако диагнозы, из-за которые было принято такое решение, не уточняются.

Так, Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах принимала оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, а ее сестра Винус в 2010-2013 годах принимала преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

Симона Байлз в августе 2016 года сдала положительный допинг-тест (в ее крови обнаружили психостимулятор метилфенидат), но это не помешало ей поехать в Рио и завоевать 4 золотых медали. Баскетболистка Елена Делле Донн в августе этого года прошла положительный тест на амфетамин, а в 2014 году ей официально разрешили прием амфетамина и гидрокортизона.

Международный олимпийский комитет в ответ на запрос, который был отправлен информационным агентством "Р-Спорт", сообщил, что вышеперечисленные спортсменки на Олимпийских играх в Рио антидопинговые правила не нарушали.

Напомним, сборную России по тяжелой атлетике выгнали с Олимпиады в Рио.