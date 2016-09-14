Новым президентом УЕФА избран глава Федерации футбола Словении

В среду, 14 сентября, в Афинах на внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоялись выборы ее главы.

Президентом УЕФА стал глава Федерации футбола Словении Александер Чеферин, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

На этот пост также претендовал президент Королевского футбольного союза Голландии Майкл ван Праг. В ходе голосования он набрал 13 голосов, в то время как Чеферин — 42 голоса.

Отмечается, что новый президент избран на 2,5 года до следующего конгресса.

Чеферин, никогда не работавший в исполнительном комитете УЕФА, станет седьмым президентом за 62-летнюю историю союза.

Внеочередные выборы проводились в связи с отстранением бывшего главы УЕФА Мишеля Платини от любой деятельности, связанной с футболом.

Напомним, нынешний глава ФИФА Блаттер и Платини были ранее отстранены от футбола на 90 дней в рамках расследования законности передачи в 2011 году из бюджета ФИФА главе УЕФА 2 млн швейцарских франков.