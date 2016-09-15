Лига Европы: "Шахтер" минимально победил турецкий "Коньяспор", видео гола

В четверг, 15 сентября, в турецком городе Конья в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы состоялся матч между местной командой "Коньяспор" и донецким "Шахтером". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу украинской команды.

Единственный гол был забит на 76-й минуте. Феррейра с близкого расстояния замкнул головой навес справа от Бутко.

"Коньяспор" — "Шахтер Д" — 0:1

Гол: Факундо Феррейра, 76.

"Коньяспор": Серкан Кырынтылы, Али Туран, Барри Дуглас, Нейч Скубич, Ягош Вукович, Дени Милошевич (Албан Меха, '76), Али Чамдалы, Амир Хаджиахметович, Эмер-Али Шахинер, Рияд Баич (Иоан Хора, '70), Йенс Йонссон (Халил Сенмез, '85).

"Шахтер Д": Андрей Пятов, Александр Кучер, Богдан Бутко, Исмаили, Виктор Коваленко (Максим Малышев, '93), Ярослав Ракицкий, Ромеро Марлос, Тарас Степаненко, Фред, Бернард (Тайсон, '67), Факундо Феррейра (Эдуардо Да Силва, '90).

Предупреждения: Али Туран, 11. Рияд Баич, 15. - Фред, 74.

Отметим, что во втором матче группы Н португальская "Брага" и бельгийский "Гент" сыграли вничью 1:1.

Напомним, 15 сентября, в Одессе состоялся первый матч группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и турецким "Фенербахче". Игра завершилась со счетом 1:1.

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