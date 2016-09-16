Лига Европы: позор "Манчестер Юнайтед" и футбольный триллер "Зенита"

В четверг, 15 сентября, поздно вечером завершились матчи первого раунда групповой стадии Лиги Европы. В Одессе луганская "Заря" упустила победу над турецким "Фенербахче", а донецкий "Шахтер" минимально победил "Коньяспор" на выезде.

Кроме того, отметим еще два матча, закончившихся неожиданными результатами. Возглавляемый "Особенным" Жозе Моуринью звездный "Манчестер Юнайтед" в гостях уступил более скромному голландскому "Фейеноорду". Отличился на 79-й минуте Тонни Триндаде де Вильена

А питерский "Зенит" в гостях у тель-авивского "Маккаби" устроил футбольный триллер. До 75-й минуты питерцы "горели" 3:0. У израильтян дублем отличился Медуньянин (26, 70) и Кьяртанссон (50). Однако главный тренер "Зенита" Мирча Луческу смог найти такие слова для своих подопечных, что они смогли не только отквитать мячи, но и победить — Кокорин (76), Маурисио (84), Жулиано (86), Джорджевич (90).

Результаты всех матчей за 15 сентября:

"Карабах" — "Слован" Либерец — 2:2

АЗ — "Дандолк" — 1:1

"Андерлехт" — "Габала" — 3:1

АПОЭЛ — "Астана" — 2:1

"Астра" — "Аустрия" — 2:3

"Виктория" Плзень — "Рома" — 1:1

"Заря" — "Фенербачхе" — 1:1

"Майнц" — "Сент-Этьен" — 1:1

"Маккаби" Тель-Авив — "Зенит" — 3:4

"Рапид" — "Генк" — 3:2

"Сассуоло" — "Атлетик" — 3:0

"Фейеноорд" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0

"Янг Бойз" — "Олимпиакос" — 0:1

"Брага" — "Гент" — 1:1

"Вильярреал" — "Цюрих" — 2:1

"Зальцбург" — "Краснодар" — 0:1

"Интер" — "Хапоэль" Беэр-Шева — 0:2

"Коньяспор" — "Шахтер" — 0:1

"Ницца" — "Шальке" — 0:1

"Османлыспор" — "Стяуа" — 2:0

"Панатинаикос" — "Аякс" — 1:2

ПАОК — "Фиорентина" — 0:0

"Саутгемптон" — "Спарта" Прага — 3:0

"Стандард" — "Сельта" — 1:1