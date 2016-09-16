Лига Европы: позор "Манчестер Юнайтед" и футбольный триллер "Зенита"

Команда Моуринью неожиданно проиграла, а Луческу вырвала историческую победу.
В четверг, 15 сентября, поздно вечером завершились матчи первого раунда групповой стадии Лиги Европы. В Одессе луганская "Заря" упустила победу над турецким "Фенербахче", а донецкий "Шахтер" минимально победил "Коньяспор" на выезде.
Кроме того, отметим еще два матча, закончившихся неожиданными результатами. Возглавляемый "Особенным" Жозе Моуринью звездный "Манчестер Юнайтед" в гостях уступил более скромному голландскому "Фейеноорду". Отличился на 79-й минуте Тонни Триндаде де Вильена
А питерский "Зенит" в гостях у тель-авивского "Маккаби" устроил футбольный триллер. До 75-й минуты питерцы "горели" 3:0. У израильтян дублем отличился Медуньянин (26, 70) и Кьяртанссон (50). Однако главный тренер "Зенита" Мирча Луческу смог найти такие слова для своих подопечных, что они смогли не только отквитать мячи, но и победить — Кокорин (76), Маурисио (84), Жулиано (86), Джорджевич (90).
Результаты всех матчей за 15 сентября:
"Карабах" — "Слован" Либерец — 2:2
АЗ — "Дандолк" — 1:1
"Андерлехт" — "Габала" — 3:1
АПОЭЛ — "Астана" — 2:1
"Астра" — "Аустрия" — 2:3
"Виктория" Плзень — "Рома" — 1:1
"Майнц" — "Сент-Этьен" — 1:1
"Маккаби" Тель-Авив — "Зенит" — 3:4
"Рапид" — "Генк" — 3:2
"Сассуоло" — "Атлетик" — 3:0
"Фейеноорд" — "Манчестер Юнайтед" — 1:0
"Янг Бойз" — "Олимпиакос" — 0:1
"Брага" — "Гент" — 1:1
"Вильярреал" — "Цюрих" — 2:1
"Зальцбург" — "Краснодар" — 0:1
"Интер" — "Хапоэль" Беэр-Шева — 0:2
"Ницца" — "Шальке" — 0:1
"Османлыспор" — "Стяуа" — 2:0
"Панатинаикос" — "Аякс" — 1:2
ПАОК — "Фиорентина" — 0:0
"Саутгемптон" — "Спарта" Прага — 3:0
"Стандард" — "Сельта" — 1:1