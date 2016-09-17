Премьер-лига: "Олимпик" победил "Сталь", а "Карпаты" и "Черноморец" сыграли вничью, видео голов

В субботу, 17 сентября, состоялись матчи восьмого тура украинской Премьер-лиги "Сталь" — "Олимпик", "Карпаты" — "Черноморец", которые завершились со счетом 2:3 и 0:0.

Игры проходили в Днепре на стадионе "Метеор" и во Львове на "Арене Львов".

Первый матч начался с активных атак "Олимпика", ему на 35-й минуте таки удалось открыть счет.

Тогда Доронин передал пас на Поступаленко, он вышел один на один с вратарем, сумел его обыграть и поразил ворота. До этого футболист получил желтую карточку, а позже — вторую, из-за чего покинул поле.

Во втором тайме соперники "Стали" пытался увеличить отрыв, и уже на 59-й минуте Богданов со стандарта забил мяч в дальнюю девятку ворот клуба. Позже "стальные" игроки немного реабилитировались: Пашаев отдал мяч Карасюку, а он нанес мощный удар метров с 30-ти, забив гол.

Спустя несколько минут "Олимпик" ответил противнику тем же, Гринь переиграл вратаря и добыл команде серьезное преимущество, а в конце игры "Сталь" реализовала пенальти, довела счет до 2:3, однако не в свою пользу.

"Сталь" — "Олимпик" 2:3

Голы: Карасюк, 70, Комвалиус, 90+3 (с пенальти) — Поступаленко, 35, Богданов, 60, Гринь, 73

"Сталь": Панькив — Васин, Ищенко (Комвалиус, 62), Стаменкович, Пашаев — Карасюк, Задерака — Э. Малакян (Каленчук, 60), Мысык, Бой Дьел — Карикари (Дебелко, 82);

"Олимпик": Махарадзе — Олейник, Петров, Барановский, Немчанинов — Доронин, Богданов — Танчик (Хомутов, 87), Поступаленко, Шестаков (Гошкодеря, 72) — Лысенко (Гринь, 46);

Предупреждения: Стаменкович, Пашаев, Комвалиус, Каленчук — Поступаленко, Махарадзе;

Удаление: Поступаленко, 39.

Видео голов

Во Львове же "Карпаты" и "Черноморец" голов не забили, первый опасный момент в начале игры создала вторая команда: после подачи со стандарта с фланга голкипер соперника не сразу смог зафиксировать мяч. Во втором тайме больше атаковали "карпатцы", но не отличились.

"Карпаты" — "Черноморец" 0:0

"Карпаты": Пидкивка — Зубейко (Мирошниченко, 79), Нестеров, Лобай, Кравец — Кадимян (Богач, 59), Вербный — Худобяк (Рудыка, 71), Ярошенко, Костевич — Бланко-Лещук;

"Черноморец": Боровик — Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька — Ковалец, Смирнов — Калитвинцев (Шериф, 60), Татарков (Третьяков, 66), Коркишко — Хобленко (Барилко, 68);

Предупреждения: Кравец, Вербный, Костевич, Нестеров — Коркишко.

Обзор матча "Карпаты" — "Черноморец"

Напомним, 9 сентября в Харькове в рамках Премьер-лиги был сыгран матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", он завершилась со счетом 1:1. Видео голов можно посмотреть здесь.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2, ТСН ПРОСПОРТ