Кайф Усика: опубликованы фото боя чемпиона мира

Усик признался, что после боя ощущает радость и спокойствие. Позади много работы.
"Самым трудным в поединке было выполнить все, что мне говорил тренер, все, что мы нарабатывали и не ввязаться в драку, которую хотел Кшиштоф, хотя было желание немного покуражить.
Тяжелой была подготовка к бою, а все остальное в кайф. По окончании двенадцатого раунда я понял, что я победил. Естественно, у меня было желание закончить бой нокаутом. Кшиштоф пропускал сильные удары и держал их, конечно, меня это затягивало в рубку. Я ощущаю радость и спокойствие, позади много работы. Мы много трудились и получили хороший результат", — сказал боксер.
Первый украинский чемпион мира по боксу среди действующих бойцов Василий Ломаченко поздравил своего кума Усика с победой
Стоит отметить, что украинский боксер Александр Усик установил новый рекорд в первом тяжелом весе, побив достижение величайшего американского боксера Эвандера Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула в первом тяжелом весе. Усик стал чемпионом мира в 10-м бою, тогда как Холифилд в 1986 году завоевал чемпионский пояс в 12-м бою (титул WBA).
фото: Роман Стецик: видео: Boxing. ua
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