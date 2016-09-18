Кайф Усика: опубликованы фото боя чемпиона мира

Сегодня ночью, 18 сентября, в польском городе Гданьске Александр Усик одержал победу единогласным решением судей над Кшиштофом Гловацки, завоевав титул Чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

"Самым трудным в поединке было выполнить все, что мне говорил тренер, все, что мы нарабатывали и не ввязаться в драку, которую хотел Кшиштоф, хотя было желание немного покуражить.

Тяжелой была подготовка к бою, а все остальное в кайф. По окончании двенадцатого раунда я понял, что я победил. Естественно, у меня было желание закончить бой нокаутом. Кшиштоф пропускал сильные удары и держал их, конечно, меня это затягивало в рубку. Я ощущаю радость и спокойствие, позади много работы. Мы много трудились и получили хороший результат", — сказал боксер.

Первый украинский чемпион мира по боксу среди действующих бойцов Василий Ломаченко поздравил своего кума Усика с победой

Стоит отметить, что украинский боксер Александр Усик установил новый рекорд в первом тяжелом весе, побив достижение величайшего американского боксера Эвандера Холифилда по скорости завоевания чемпионского титула в первом тяжелом весе. Усик стал чемпионом мира в 10-м бою, тогда как Холифилд в 1986 году завоевал чемпионский пояс в 12-м бою (титул WBA).

фото: Роман Стецик: видео: Boxing. ua

967