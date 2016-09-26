У Тайсона Фьюри могут отобрать чемпионские пояса

У действующего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри могут отобрать чемпионские пояса.

Уже на следующей неделе Всемирная Боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) дадут правовую оценку поступкам британского боксера, пишет Sport.ua

По информации издания, WBA и WBO, учитывая все эти обстоятельства, не будут церемониться с британцем и отберут у него чемпионские пояса. В лучше случае, Фьюри будет предоставлено звание "чемпиона в отпуске" — в этом случае он будет иметь приоритетное право оспорить чемпионские титулы по версиям этих организаций.

Высока вероятность, что британец будет дисквалифицирован за отказ сдать тесты офицерам Антидопингового агентства Великобритании. Максимальный срок дисквалификации за этот проступок составляет 4 года.

В последние недели Тайсон скрывался от Антидопингового агентства Великобритании, офицеры которого хотели взять у него пробы для анализа. По сведениям наших британских коллег, Фьюри в грубой форме отказывался от сдачи тестов, посылая инспекторов "к черту".

Напомним, матч-реванш британца с украинцем Владимиром Кличко уже дважды переносился и теперь вообще непонятно, состоится ли он. Первоначально поединок должен бы пройти 9 июля в Манчестере, но был перенесен якобы из-за травмы лодыжки у Фьюри.

Матч-реванш перенесли на 29 октября. Но британец почему-то не пришел на пресс-конференцию в Лондоне, анонсирующую бой.

Наконец, в минувшую пятницу, 24 сентября, от его команды пришло официальное сообщение о новом переносе боя.

Команда Владимира Кличко тем временем уже забронировала на 10 декабря арену в Гамбурге и нетерпением ждет решения WBA и WBO. Если пояса будут объявлены вакантными, украинец имеет первоочередное право их оспаривать. Менеджмент Владимира нацелен на организацию объединительного боя с чемпионом мира IBF британцем Энтони Джошуа.