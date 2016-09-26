Ребров назвал, кто может стать новым лидером "Динамо"

Киевскому "Динамо" не хватает лидера, но в этом качестве команде пытается помочь хорватский защитник Домагой Вида.

Об этом рассказал главный тренер киевлян Сергей Ребров в интервью программе "Профутбол" на телеканале 2+2, сообщает football.ua.

"Я не читал того, что пишут СМИ. Общался с президентом клуба. Когда трудный период, для меня важно ничего не читать. Нужно сосредоточиться на работе и продолжать делать то, что ты делал. Одному Богу известно, что будет с тобой. Конечно, есть правильная критика. Мы сядем проанализируем, покажем ребятам, разберемся с ними вместе. Сейчас меньше всего хочется выслушать критику. Хочется работать и постараться сделать что-то хорошее", — сказал Ребров в интервью программе "Профутбол" на телеканале 2+2.

"У нас нет основного состава, у нас его не было и раньше. Выходят в основе те футболисты, которые доказывают свою способность играть в составе на тренировках. Так и получилось в матче с "Олимпиком" — на поле вышел тот состав, который на тренировках старался и работал. Я благодарен ребятам, что они вышли с желанием. Понимали, за счет чего мы хотим обыграть противника. Что-то удавалось, что-то нет, но главное — взяли важные три очка", — заявил он.

"Лидера не просто взять и воспитать. Конечно, нам такого игрока не хватает в какой-то мере. Сейчас я вижу, что Вида хочет и пытается помочь на поле команде. Лидер — это тот человек, который может помочь команде. Важно, чтобы он был. И в трудные минуты, когда команде действительно трудно, важно, чтобы он помог. Я уже говорил, что лидерами не рождаются, ими становятся. Все зависит от характера и желания все делать для команды", — отметил наставник чемпионов Украины.

"Цыганков? Он уже не первый год знает наши требования, и делает то, что требуют от него тренеры. И это хорошо, что ребята в этом возрасте понимают, что для того чтобы попасть в основной состав нужно выполнять эти требования. Он их выполняет, попал в основной состав и заслужено забил мяч "Олимпику". Я видел, как он хотел и отрабатывал в обороне", — рассказал Ребров.

"Гонсалес? У меня был разговор с каждым игроком. Или вы выполняете требования к вашей позиции, или вы не играете – это абсолютно нормально. В каждой команде так. Надеюсь, Гонсалес это понял, и меня устраивает то, как он работал на команду в прошлом матче", — резюмировал тренер.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" разгромило "Олимпик".