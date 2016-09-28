Стало известно, с кем и когда сразится украинский чемпион Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко в конце ноября проведет свою первую защиту титула, сразившись с Николасом Уолтерсом из Ямайки.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что бой пройдет 26 числа в американском Лас-Вегасе.

"Команда "Суперваси" уже подписала контракт на поединок с Уолтерсом", — отметили журналисты.

Напомним, Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе в июне, нокаутировав пуэрториканца Романа Мартинеса. Узнать больше о противостоянии можно здесь.