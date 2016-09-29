Победить старого знакомого, не спасовать перед грандом. Анонс матчей "Шахтер — Брага" и "Заря" — "МЮ"

Сегодня, 29 сентября, состоятся матчи второго тура группового турнира Лиги Европы, в которых будут играть две украинские команды. Так, в группа H на поле "Арены Львов" донецкий "Шахтер" примет португальскую "Брагу", а в группе А "Манчестер Юнайтед" примет луганскую "Зарю".

Для болельщиков "Шахтера" встреча "горняков" c "Брагой" в еврокубках не в новинку. За довольно короткий период времени команды успели провести четыре встречи и ни в одной из них украинский клуб еще не терял очки, напомнил Sport.ua.

Знаковой эта встреча будет и для наставника "горняков" Паулу Фонсеки, который весь прошлый сезон отработал на посту португальского клуба и даже успел выиграть для "Браги" Кубок Португалии — второй за время существования команды.

С новым тренером Жозе Пезейру в чемпионате Португалии "Брага" стартовала неплохо, заполучив в стартовых 6-ти турах уже 13 очков и занимая на сегодня 4-е место. В сыгранных матчах команда Пезейру уступила только "Бенфике" (1:3), будущему сопернику киевского "Динамо" в розыгрыше Лиги чемпионов. Случилось это в 5-м туре Примейры. В прошлую же субботу "канониры" на своем поле далеко не самым основным составом разобрались с "Виторией" (2:1), отправив в ворота соперника два гола во второй половине игры. Если же сравнивать "Брагу" Фонсеки и "Брагу" Пезейру, то она, возможно, потеряла в зрелищности, но приобрела в результате, став более прагматичной.

Что творится в королевстве "горняков", нам известно не понаслышке. Накануне противостояния 2-го тура Лиги Европы в основную обойму вернулся Дарио Срна, который в среду вечером провел полноценное занятие со своими партнерами. Как отметил Фонсека, у капитана есть все шансы появиться сегодня в стартовом составе, несмотря на то, что очень здорово себя в последних матчах зарекомендовал Богдан Бутко. А вот дела Ярослава Ракицкого не так хороши, этот защитник "Шахтера" еще не успел восстановиться после повреждения, полученного в матче против "Ворсклы".

В 2010-м году тогда еще команда Мирчи Луческу в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов уверенно разобралась с "Брагой" — 3:0 на выезде и 2:0 в родных стенах. Наверное, многие помнят первый тайм первого противостояния, когда "канониры" могли отправлять в ворота Андрея Пятова по меньшей мере 3 гола, однако прощали своего соперника. Во втором же тайме класс взял свое и "горняки" усилиями Луиса Адриано, который записал на свой счет дубль, и Дугласа Косты довели счет до разгромного.

Нелегко было "Шахтеру" в Португалии и в апреле этого года, когда Ярослав Ракицкий и Факундо Феррейра своими результативными ударами смогли обеспечить "горнякам" тяжелую победу — 2:1. А в памяти болельщиков еще свежи нервные последние минуты игры... Во Львове же команда Луческу не оставила никаких шансов подопечным Фонсеки, отгрузив в ворота соперника четыре гола и уверенно шагнув в полуфинал Лиги Европы, где камнем преткновения стала "Севилья".

Паулу Фонсека, главный тренер "Шахтера":

— Разумеется, для меня это будет достаточно особенный матч. Я встречаюсь со своей бывшей командой, из которой недавно ушел. Конечно, будет приятно увидеться с теми людьми, с кем я проработал долгий период времени. У меня там много друзей. Тем не менее, не стоит забывать, что сегодня это соперник. Все эмоции нужно оставить в стороне. Думаю, завтра все покажет игра. Учитывая наш стиль, мы, скорее всего, увидим "Брагу", которая выходит в быстрые контратаки. У них сильные и быстрые футболисты первой линии.

Жозе Пезейру, главный тренер "Браги":

— Мы понимаем, что "Шахтер" — очень сильная команда и, по нашему мнению, является фаворитом. Но в футболе случается всякое. Поэтому будем настраиваться только на победу и, конечно, хотим ее добиться. У соперника есть все нужные качества для успеха. К сожалению, они не прошли дальше в Лиге чемпионов, уступив "Янг Бойз". Для нас, возможно, было бы лучше, чтобы мы сейчас встречались не с дончанами, а со швейцарцами. Но не будем уже об этом говорить. Нам попалась достаточно сложная группа, и мы постараемся пройти дальше. Неважно, с первого или со второго места.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов — Срна, Кучер, Кривцов, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос, Коваленко, Тайсон — Феррейра.

"Брага": Марафона — Байано, Росич, Артур Жорже, Марсело — Мауро, Вукчевич — Педру Сантуш, Рикарду Орта, Уилсон Эдуарду — Стоилькович.

Не сыграют: Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо — Андре Пинту.

А на "Олд Траффорд" не дотягивающий до Лиги чемпионов "МЮ" примет совершенно загадочную для себя луганскую "Зарю", также пишет Sport.ua.

Первый тур группового этапа в группе А уже пошел не по ожидаемому сценарию. Вдохновенная игра команды Юрия Вернидуба против "Фенербахче" подтвердила прописную истину, что в футбол нужно играть, невзирая на магию имени соперника. Безумно жаль, что луганчане не дотерпели какие-то считанные секунды и не удержали победный счет в матче, в котором никто бы не смог сказать, что победа была не по делу.

Ничья с турецким грандом позволила луганчанам вписать в свой актив первое турнирное очко. Команда же Жозе Моуриньо многих удивила на старте группового этапа, проиграв в Роттердаме "Фейеноорду", чем сразу же закрутила интригу в группе А. И попутно дав повод задаться вопросом, а не обуза ли для "Особенного" и его подопечных Лига Европы? Ответ на этот вопрос прояснится все-таки позднее, хотя Златан Ибрагимович, чьё участие в матче против "Зари" накануне было проанонсировано Жозе Моуриньо, плюс те, кого наставник "МЮ" отправит разбираться с "Зарей", серьезно постараются, чтобы реабилитироваться за поражение от нидерландцев.

Что же до внутренних дел, то после двух поражений от "Ман Сити" и "Уотфорда" "красные" все-таки поубавили пыл у критиков, разгромив "Лестер". В ближайшее воскресенье у "МЮ" домашняя игра со "Сток Сити", занимающим предпоследнее место — реальный шанс, чтобы своё текущее шестое место сменить на более высокую позицию.

Вспоминая недавние матчи "Зари", нельзя не отметить, что наставник луганчан оказался хорошим психологом и мотиватором. Матч с "Фенербахче" — ни тени робости перед соперником, очевидно то, что совершенно верно дана оценка состоянию соперника и под него выбрана соответствующая тактика, которая принесла бы максимальный результат, если бы не несчастный случай в компенсированное время. Через три дня — "Динамо", перед игрой с которым многие факторы были не в пользу луганчан, и главный из них — два "лишних" дня у соперника для подготовки к игре. Но и в этом матче Юрий Вернидуб нашел тонкий тактический ход, связанный с выходом Ивана Петряка только со второго тайма — и именно он сделал результат матча, о котором многие говорили, что "Заре" "вернулось" за "Фенербахче". А ведь "возвращается" только тем, кто этого заслуживает и своим умом, и своим трудом. Что касается сегодняшней игры, то, безусловно, результат может быть любым, но верится, что и сегодня Юрий Николаевич найдет такой ход, которым сможет удивить даже такую глыбу, как Моуриньо. А почему бы и нет?

Ориентировочные составы:

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Бейи, Рохо, Ибрагимович, Мата, Марсьяль, Смоллинг, Рэшфорд, Эррера, Шнерленн, Дармиан

"Заря": А. Шевченко, Кулач, Любенович, Форстер, Соболь, Караваев, Гречишкин, Чайковский, Сиваков, Каменюка, Петряк