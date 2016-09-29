Лига Европы: после первого тайма "Шахтер" побеждает "Брагу", видео гола

В четверг, 29 сентября, во Львове в рамках второго тура Лиги Европы донецкий "Шахтер" играет с португальской "Брагой". После первого тайма счет 1:0 в пользу "Шахтера".

На 5-й минуте "Шахтер" вышел вперед. Степаненко с близкого расстояния расстрелял голкипера Браги после розыгрыша углового.

Накануне поединка команды назвали стартовые составы:

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кучер, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос, Ордец, Феррейра, Исмаили, Коваленко

запасные: Дентиньо, Кобин, Малышев, Эдуардо, Тайсон, Кривцов, Кудрик

"Брага": Марафона, Росич, Уилсон Эдуарду, Хассан, Байяно, Орта, Сантуш, Вукчевич, Жорж, Мауро, Гойяно

запасные: Бакич, Мартинес, Джаван, Стоилькович, Тиба, Алан, Матеус

Напомним, в первом туре ЛЕ "Шахтер" минимально победил турецкий "Коньяспор".

Видео: Футбольные обзоры.