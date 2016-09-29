Лига Европы: после первого тайма "Шахтер" побеждает "Брагу", видео гола

Подопечные Фонсеки сражаются с португальской "Брагой".
В четверг, 29 сентября, во Львове в рамках второго тура Лиги Европы донецкий "Шахтер" играет с португальской "Брагой". После первого тайма счет 1:0 в пользу "Шахтера".
На 5-й минуте "Шахтер" вышел вперед. Степаненко с близкого расстояния расстрелял голкипера Браги после розыгрыша углового.
Накануне поединка команды назвали стартовые составы:
"Шахтер": Пятов, Бутко, Кучер, Степаненко, Фред, Бернард, Марлос, Ордец, Феррейра, Исмаили, Коваленко
запасные: Дентиньо, Кобин, Малышев, Эдуардо, Тайсон, Кривцов, Кудрик
"Брага": Марафона, Росич, Уилсон Эдуарду, Хассан, Байяно, Орта, Сантуш, Вукчевич, Жорж, Мауро, Гойяно
запасные: Бакич, Мартинес, Джаван, Стоилькович, Тиба, Алан, Матеус
Напомним, в первом туре ЛЕ "Шахтер" минимально победил турецкий "Коньяспор".
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