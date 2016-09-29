Лига Европы: "Шахтер" в меньшинстве уверенно победил "Брагу", видео голов

В четверг, 29 сентября, во Львове в рамках второго тура Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл с португальской "Брагой". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Шахтера".

На 5-й минуте "Шахтер" вышел вперед. Степаненко с близкого расстояния расстрелял голкипера Браги после розыгрыша углового.

Во втором тайме "Шахтер" остался в меньшинстве. На 47-й минуте Фред получил вторую желтую карточку.

Однако подопечные Фонсеки сумели забить второй мяч. На 56-й минуте Коваленко, оказавшись первым на подборе, после рикошета от игрока "Браги", с линии вратарской отправил мяч в ворота соперника.

"Шахтер" — "Брага" 2:0

Голы: Степаненко, 5, Коваленко, 56

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кучер, Ордец, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос (Тайсон, 74), Коваленко (Малышев, 90+2), Бернард – Феррейра (Дентиньо, 85)

"Брага": Марафона — Байано, Жорж, Росич, Гойяно — Вукчевич, Мауро, Сантуш (Бакич, 67) – Орта (Стоилькович, 57), Хассан, Эдуарду (Мартинес, 67)

Предупреждение: Фред, Степаненко, Кучер – Вукчевич, Сантуш, Стоилькович

Отметим, что во втором матче группы Н бельгийский "Гент" выиграл у турецкого "Коньяспора" со счетом 2:0.

Напомним, в первом туре ЛЕ "Шахтер" минимально победил турецкий "Коньяспор".

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