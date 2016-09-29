Лига Европы: после первого тайма "Манчестер Юнайтед" и "Заря" играют вничью

Подопечные Юрия Вернидуба сражаются с именитым английским грандом.
В четверг, 29 сентября, в Англии проходит матч Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и луганской "Зарей". После первого тайма счет ничейный 0:0.
Накануне поединка команды назвали стартовые составы:
"Манчестер Юнайтед": Ромеро – Фосу-Менса, Смоллинг, Байлли, Рохо – Погба, Феллаини – Лингард, Мата, Рашфорд – Ибрахимович
"Заря": Шевченко – Каменюка, Сиваков, Форстер, Соболь – Караваев, Гречишкин, Чайковский, Петряк – Любенович — Кулач
Напомним, ранее "Шахтер" со Львове победил "Брагу" со счетом 2:0.