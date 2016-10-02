Ярмоленко может стать игроком команды Моуриньо — западные СМИ

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на The Sun.

Корреспонденты британского издания предполагают, что целью визита агента игрока Вадима Шаблия в Манчестер на матч Лиги Европы "МЮ" — "Заря" была встреча с Жозе Муориньо. Принимая во внимание то, что новость о возможном трансфере Ярмоленко написала The Sun, которая многие новости пишет на уровне слухов, переход казался маловероятным.

Но сегодня сам Шаблий на своей странице в Facebook опубликовал ссылку на статью о трансфере.

Напомним, ранее Ярмоленко рассказал, как Суркис не отпустил его в английский "Эвертон".