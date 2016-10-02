Премьер-лига: "Волынь" и "Карпаты" расписали боевую ничью, видео голов

В воскресенье, 2 октября, в рамках украинской Премьер-лиги был сыгран матч между луцкой "Волынью" и львовскими "Карпатами". Игра завершилась вничью 1:1.

На третьей компенсированной минуте первого тайма счет открыли хозяева поля. Герасимюк исполнил классную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Петров точным ударом головой замкнул этот пас.

Однако во втором тайме "Карпаты" сумели сравнять счет. На 84-й минуте после подачи со штрафного с левого фланга атаки во владения Недилько мяч рикошетом от Логинова отскочил на линию вратарской, где Худбяк ударом с близкой дистанции расстрелял ворота.

"Волынь" — "Карпаты" 1:1

Голы: Петров, 45+3 — Худобяк, 84

"Волынь": Недилько — Романюк, Шабанов, Миха Горопевшек, Петров — Герасимюк, Логинов — Мемешев, Дудик (Ляшенко, 79), Хомченко (Деда, 88) — Диденко (Чепелюк, 76)

"Карпаты": Мысак — Зубейко, Нестеров, Лобай, Кравец — Вербный, Худобяк — Кадимян (Грысьо, 46), Ярошенко (Мирошниченко, 56), Костевич (Чумак, 90+3) — Бланко-Лещук

Предупреждения: Мемешев, Миха Горопевшек, Диденко, Герасимюк, Чепелюк — Ярошенко

Напомним, ранее "Волынь" не удержала победу с "Александрией".

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