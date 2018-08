Фьюри уходит на пенсию: я величайший и счастлив, что ухожу

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25-0-0, 18 КО) объявил о завершении карьеры профессионального боксера после его отказа от матч-реванша с Владимиром Кличко.

В своем Twitter боксер признался, что боксировать для него было самым грустным занятием из всего, чем он когда-либо занимался.

"Бокс — это самое печальное, чем я когда-либо занимался. Я вышел на пенсию. Я величайший, и я ухожу. Потому отсо**те. Счастлив", — написал он.

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days.