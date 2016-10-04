Менеджер Кличко назвал потенциального соперника украинского боксера

Владимир Кличко больше не заинтересован в матче-реванше с британским чемпионом Тайсоном Фьюри.

Об этом заявил менеджер украинского боксера Бернд Бенте, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на dpa.

"Тема реванша с Фьюри больше не обсуждается. Мы смотрим только вперед. Ведем переговоры об организации боя с Энтони Джошуа. Во всех рейтингах боксерский организаций Владимир входит в число лучших. WBA и WBO должны решить, как поступать дальше", — заявил Бенте.

Напомним, ранее сообщалось, что кубинский "Кинг Конг" Ортис вызвал Кличко на бой.