Проблемы с психикой. Промоутер Фьюри объяснил, почему отказ от боя с Кличко стал для британца позором

Отказ чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBO Тайсона Фьюри проводить бой против Владимира Кличко является для него позором.

Об этом в интервью Boxing News заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен,сообщает УНИАН.

Телеканал Уоррена BoxNation должен был показать бой Фьюри против Кличко и последующие поединки британского боксера, но, по словам промоутера, Тайсон "ушел от возможности получить миллионы фунтов".

"Это все очень разочаровывает. BoxNation вложил миллионы фунтов в его бои и его карьеру. Очевидно, у Фьюри есть проблемы с психикой. Это позор для него, и я хочу, чтобы он понимал это. Когда вы общаетесь с ним, Тайсон говорит толково, но он как будто получил в руки кнопку самоуничтожения", — заявил Уоррен после вчерашнего заявления Фьюри об уходе из бокса.

"Он остался без миллионов, многих миллионов фунтов. Должны были состояться несколько больших боев, но Фьюри ушел от них, будучи лучшим среди всех соперников. Я думаю, он побил бы каждого из них", — считает Уоррен.

По мнению промоутера, только сам Фьюри виновен в своих проблемах. Кроме того, он упомянул, как Тайсон после допинг-скандала со своим участием выложил в социальную сеть Twitter фотографию Тони Монтаны с грудой кокаина, к которой прикрепил собственное лицо. "В конце концов, мы все ответственны за наши собственные действия, а Тайсон сидит в твиттере и постит эти глупые фотографии, как на прошлых выходных. Это безумие", — сказал Уоррен.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры профессионального боксера и признался, что боксировать для него было самым грустным занятием из всего, чем он когда-либо занимался.

Позднее он заявил, что собирается продолжить боксерскую карьеру.