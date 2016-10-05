"Маниакальная депрессия". Фьюри рассказал о своих психических проблемах

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что в течение многих лет страдал от психического расстройства.

Об этом он рассказал в интервью журналу Rolling Stone, пишет УНИАН.

По его словам, у него было биполярное расстройство, маниакальная депрессия.

"… с мая я не тренировался... Я много пил целыми днями и употреблял кокаин", — сказал британец, добавив, что наркотик — ничто по сравнению с нежеланием жить.

Также супертяж утверждает, что "если бы мог прервать свою жизнь — и не был христианином — сделал бы это за секунду". "Я просто надеялся, что кто-то убьет меня раньше, чем это сделаю я. Я должен провести вечность в аду", — добавил спортсмен.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры профессионального боксера, а позже сказал, что не собирается этого делать. Ознакомиться с заявлением боксера здесь.

В ноябре 2015-го в Германии украинец Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, IBO. Бой-реванш несколько раз откладывался по разным причинам.