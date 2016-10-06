Сломать старую традицию. Анонс матча сборных Турции и Украины

6 октября 2016, 09:50

Из пяти голов, которые Украина забила в шести матчах против Турции, три на свой счет записал именно Шевченко.

Матч сборных Украины и Турции

Сегодня, 6 октября, в Конье на поле "Торку Арена" национальная сборная Турции примет украинскую команду. Матч группового турнира отбора на ЧМ-2018 будет судить арбитр Мануэль Грефе (Германия).

К сборной Украине ныне приковано особое внимание. Не только потому, что команду возглавил легендарный футболист Андрей Шевченко, за первыми шагами работы которого следить, по меньшей мере, интересно, но и потому, что украинский болельщик ждет изменений от своей любимой команды после провала на Евро-2016 во Франции. Затаив дыхание, мы наблюдали за первым шагом украинской сборной в отборе на ЧМ-2018 против Исландии (1:1), но он так и не дал четких ответов на то, ЧЕГО нам ожидать от новой сборной, пишет Sport.ua.

Сразу после отъезда многих украинских игроков в зарубежные клубы эксперты заговорили о том, что расширение международных границ пойдет на пользу национальной команде, которая получит более подготовленных игроков. Ведь если в Украине они проводили по 5-10 матчей на самом высоком уровне, то в той же Германии, Испании, Турции и Греции этих матчей на порядок больше. Но, как оказалось, в Европе наших "звезд" никто не ждал и имена Евгения Коноплянки, Романа Зозули и Артема Федецкого для них ничего не значат. В Европе играют не имена, а те исполнители, которые потом и кровью доказывают свою состоятельность главному тренеру. С этим у многих отечественных игроков, к сожалению, пока что существуют проблемы, ведь в Украине они порой не испытывали даже полноценной конкуренции.

Тем самым, Шевченко накануне отборочного этапа чемпионата мира по сути потерял ряд исполнителей, которые бы могли усилить национальную команду. В срочном порядке пришлось искать замену малоиграющему Федецкому, зашивать дыру в атаке, а теперь, судя по всему, придется задуматься и над позицией левого вингера, которое долгое время принадлежала Евгению Коноплянке. И если на позиции Федецкого замечательно себя проявил в матче против Исландии Богдан Бутко, то проблема с форвардом сборной остается прежней, ведь на сегодняшний день ни Зозуля, ни Кравец не имеют постоянной игровой практики в своих клубах, а Денис Баланюк не имеет достаточного опыта выступлений на серьезном уровне. Нельзя сказать, что оправдал себя эксперимент Шевченко с Виктором Коваленко на острие атаки, ведь центральный хавбек "Шахтера" появился в этой зоне чуть ли не впервые в своей карьере и, откровенно говоря, с задачами нападающего не справлялся.

Тем не менее, неплохие выходы на замену Артема Кравца в "Гранаде" дают повод задуматься о том, чтобы дать шанс именно этому футболисту. Кроме всего прочего, именно Кравец обладает самой высокой скоростью среди всех нападающих сборной, а ведь именно это качество будет решающим, если команда построит свою игру на контратаках. Если говорить о средней линии, то здесь всё предельно ясно. За исключением, разве что, ранее называемой нами позиции левого вингера, на которую вполне может претендовать Иван Петряк. Под вопросом выход в стартовом составе Александра Зинченко, который лишь на прошлой неделе успел дебютировать в составе своего нового клуба ПСВ и не набрал оптимальные физические кондиции. К примеру, тот же Евгений Шахов провел за ПАОК уже 8 поединков (в среднем, около 65-ти минут за матч) и прилично помог своей команде пробиться в групповой этап Лиги Европы.

В отсутствии травмированного Ярослава Ракицкого фактически безальтернативен центр обороны нашей команды, а успешная игра Бутко и Соболя в матче против Исландии дает им право рассчитывать на выход в основном составе и в Конье. Если же защитник "Шахтера" покажет тот уровень игры, который демонстрировал в последних матчах за "горняков", то именно правый фланг должен стать основной ударной силой команды Шевченко, особенно, в контратакующей игре.

О сборной Турции у тренерского штаба сборной Украины есть достаточно информации, ведь все ее игроки находятся на виду. Как и многие украинцы, турецкие футболисты выбирают немецкий чемпионат, где находятся на ведущих ролях в своих клубах. Здесь, наверное, и говорить не приходится о силе и высоком мастерстве таких исполнителей, как Омер Топрак и Хакан Чалханоглу из "Байера", а также вундеркинде дортмундской "Боруссии" Эмре Море, зарекомендовавшем себя еще во время проведения финальной части Евро-2016.

В своей современной истории Украина встречалась с Турцией шесть раз. Первая встреча пришлась на товарищеский матч в 1996-м году и это было первое и, к сожалению, не последнее поражение "сине-желтой" дружины от своих соседей — 2:3. В том матче голами отметились Тимерлан Гусейнов и нынешний рулевой команды Андрей Шевченко. К слову, из пяти голов, которые Украина забила в шести матчах против Турции, три на свой счет записал именно Шевченко. Два из них стали, наверное, самыми памятными для украинского болельщика в отборе на ЧМ-2006. В поединке отборочного раунда, в Стамбуле, ровно 12 лет назад команда Олега Блохина заставила замолкнуть трибуны "Шюкрю Сараджоглу", отправив в ворота турок три безответных гола. Шел 2004-й год, украинская сборная развлекалась, как могла...

Эта победа так и осталась единственной в активе сборной Украины над Турцией. В ответном поединке отбора на чемпионат мира турки благодаря голу Тюмера Метина в Киеве смогли добыть не только победу, но и итоговое второе место, однако в плей-офф уступили дорогу команде Швейцарии, а то противостояние еще долго обсуждалось в европейских СМИ после побоев в ответном поединке. Еще три матча Украина туркам проиграла, не забив в них ни одного гола, правда, все они несли товарищеский характер. Ну, а теперь настало время ломать старые традиции и зарождать новые. Все в руках парней Андрея Шевченко!

Ориентировочные составы:

Сборная Турции: Бабаджан — Озбайракли, Топрак, Топал, Айхан — Йокушлу — Мор, Туфан, Чалханоглу, Шахан — Тосун.

Сборная Украины: Пятов — Бутко, Хачериди, Кучер, Соболь — Степаненко, Рыбалка — Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка — Кравец.

Напомним, 9 октября в Кракове "сине-желтые" сыграют со сборной Косово, чей тренер пообещал удивить Украину.

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Украина Турция сборная Андрей Шевченко ЧМ2018 Конья
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