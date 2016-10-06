Олимпиада-2018: украинский биатлон перешел на европейский стандарт

6 октября 2016, 13:49

Андрей Мацола считает, что приумножить олимпийский успех 2014 года — вполне реальная задача для наших биатлонистов.

Украинским биатлонистам будут обеспечены все условия подготовки для победного участия в следующей зимней Олимпиаде. Отныне тренировки украинских спортсменов будут проходить на лучших европейских и мировых трассах, а не на российских, как это было раньше. Генеральным спонсором Федерации биатлона Украины стала "Перша приватна броварня". Компания подписала с Федерацией двухлетний контракт. По словам Владимира Брынзака, президента Федерации биатлона Украины, вице-президента НОК Украины,"Перша приватна броварня" работает с биатлонистами уже четыре года, однако впервые удалось запланировать такое масштабное сотрудничество.

"До сих пор финансирование нашей сборной не давало нам возможности выбирать лучшие тренировочные площадки для спортсменов. Обычно, мы проводили сборы в соседних странах, в частности, в России, где тренировочная база была доступной нам финансово, — рассказывает Владимир Брынзак. — Сегодня благодаря "Першій приватній броварні" мы имеем возможность выбирать места для тренировок в Европе, более того мы планируем выйти на лучшие мировые трассы. Главным фактором выбора являются условия подготовки, которые предлагает тренировочный лагерь, а не цена. Кроме того, к подготовке спортсменов мы привлекаем тренеров мирового уровня. Сборная прилагает максимум усилий, чтобы хорошо подготовиться не только к ближайшим чемпионатам мира, но и главное — к зимней Олимпиаде-2018".

Андрей Мацола, CEO и основатель "Первой частной пивоварни",считает, что приумножить олимпийский успех 2014 года — вполне реальная задача для наших биатлонистов: "Я верю в украинский биатлон. Сегодня это единственный зимний вид спорта, в котором наши спортсмены получили золотые медали на Олимпиаде за последние 20 лет. Мы гордимся нашими биатлонистами. Сборная очень сильная, но чтобы побеждать в международных соревнованиях, особенно в Олимпийских играх, нужна серьезная подготовка. Не все зависит от самого спортсмена, хотя его настойчивость, жажда победы и талант имеют большое значение. Наши биатлонисты заслуживают европейского уровня подготовки, и компания "Перша приватна броварня" готова обеспечить такой уровень украинской сборной. Наша общая цель сейчас — сделать все возможное, чтобы на зимней Олимпиаде-2018 в Корее мы завоевали рекордное количество призовых мест ".

"Перша приватна броварня" поддерживает украинских биатлонистов с 2012 года. Благодаря этому сотрудничеству Федерация биатлона Украины уже решила значительную часть вопросов по обеспечению лучшего уровня подготовки украинских спортсменов, а также посодействовала популяризации биатлона в стране. Новый этап партнерства с украинской пивоваренной компанией откроет перед отечественными биатлонистами европейские возможности в тренировочном процессе и даст шанс Украине получить больше побед на международных соревнованиях.

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биатлон Олимпиада Мацола ППБ Брынзак
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