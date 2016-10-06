Отбор на ЧМ-2018: Украина и Турция сыграли вничью, видео голов

В четверг, 6 октября, в Конье на поле "Торку Арена прошел матч группового турнира отбора на ЧМ-2018 между сборными Турции и Украины. Матч завершился со счетом 2:2.

Украинцы открыли счет на 24-й минуте. Ярмоленко реализовал пенальти за нарушение правил против Кравца.

Через три минуты сборная Украины удвоила счет. Ярмоленко классной передачей низом в чужой штрафной вывел Кравца один на один и тот уверенным ударом отправил мяч в ближний угол ворот.

Однако в компенсированное время турки сумели отыграть один мяч. Чалханоглу навесил с углового с левого фланга в центр на линию вратарской, где Озан Туфан ударом головой отправил мяч в цель.

Во втором тайме хозяева сумели сравнять счет. На 81-й минуте Чалханоглу уверенным ударом с точки отправил мяч с рикошетом от штанги точно в цель. Пенальти "заработал" Степаненко, нарушив правила против Тосуна в своей штрафной.

Турция — Украина 2:2

Голы: Туфан, 45+1, Чалханоглу, 81 (с пенальти) — Ярмоленко, 24, Кравец, 27

Турция: Бабаджан — Озбайраклы, Топрак, Балта (Айхан, 46), Эркин — Мор, Туфан (Шен, 77), Топал, Чалханоглу — Унал (Чигерчи, 46), Тосун

Украина: Пятов — Бутко, Кучер, Ордец, Соболь — Степаненко — Ярмоленко, Зинченко (Сидорчук, 46), Коваленко, Коноплянка (Петряк, 81) — Кравец (Зозуля, 73)

Предупреждения: Эркин, Чалханоглу, Мор — Ордец, Степаненко, Соболь, Зозуля

Напомним, 9 октября в Кракове "сине-желтые" сыграют со сборной Косово, чей тренер пообещал удивить Украину.

Видео: Футбольные обзоры.