Стало известно, когда Фьюри может вернуться на ринг

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBO Тайсон Фьюри может вернуться на ринг в феврале или марте следующего года.

Об этом сообщил президент WBA Жилберто Мендоса, сообщает xsport.ua.

"Недавно мы отправили команде Фьюри запрос, в котором попросили документально подтвердить медицинские проблемы боксера. От психолога мы получили ответ, что Тайсон находится в глубокой депрессии и сможет снова боксировать в феврале или марте.

Но сейчас проблема не только со здоровьем Фьюри. Он может не вернуться на ринг по другим причинам. Против британца расследуются дела, связанные с допингом. UKADA и WADA нашли у него кокаин. Если все это подтвердится, то Тайсона могут лишить лицензии и титула", — сказал Мендоса в комментарии Los Angeles Times.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры профессионального боксера, а позже сказал, что не собирается этого делать. Ознакомиться с заявлением боксера здесь.