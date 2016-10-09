Промоутер назвал три вероятные даты боя Кличко с Джошуа

Бой между супертяжеловесами Владимиром Кличко (64-4, 53 КО) и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (17-0, 17 КО) может состояться в декабре 2016 года.

Об этом рассказал промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает BoxingScene.

"На следующей неделе мы ждем хороших новостей, которые вынесут ваш мозг. На данный момент Владимир Кличко — наш фаворит на бой. Мы вместе работаем, чтобы этот бой состоялся. Мы действительно хотим, чтобы это произошло, пока соглашения нет, но каждый этого хочет. Следующий бой должен быть: Энтони Джошуа — Владимир Кличко", — заявил Хирн.

Он также выразил мнение, что поединок между 26-летним британцем и 40-летним украинцем реально организовать в декабре.

"Если соперником Джошуа будет Владимир Кличко, то бой может состояться в декабре. Мы хотим, чтобы он был построен в формате pay-per-view TV (с оплатой за просмотр событий — ред.), с пресс-туром и пресс-конференцией. Поэтому бой может состояться 3, 10 или 17 декабря", — сказал промоутер.

Напомним, ранее Кличко назвал будущего лидера своего дивизиона, "у которого есть все".