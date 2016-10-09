Отбор на ЧМ-2018. Арбитр не помешал сборной Украины разгромить Косово, обзор матча, видео голов

9 октября 2016, 21:09

Судья не поставил три пенальти в ворота косоваров.

В атаке Евгений Коноплянка

Сегодня, 9 октября, на стадионе "Краковия" в польском Кракове закончился матч третьего тура группового турнира в группе I по отбору на ЧМ-2018, в котором национальная сборная Украины принимала команду из Косово.

Убедительную победу праздновали "сине-желтые" — 3:0, при том что голландский арбитр Кевин Блок не поставил еще три 100-процентных пенальти в ворота косоваров.

В первом тайме украинская сборная имела подавляющее преимущество — 75% владения мячом против 25-ти у гостей, к середине второго тайма косовары немного прибавили в активности, "подравняв" процент владения до 60/40.

Уже на 4-й минуте Ярмоленко принял мяч на правом фланге и практически сразу ударил в ближний угол ворот, но неточно. На 8-й минуте Коноплянка неплохо диагональю забрасывал на дальний угол вратарской, но Ярмоленко не успел.

На 13-й минуте Ярмоленко справа пяткой оставил мяч Бутко, который навешивал в штрафную. Коноплянка поборолся и заработал угловой. Спустя две минуты Степаненко перевел на левый фланг, где Коноплянка, приняв мяч, этим же касанием обыграл защитника и убежал в штрафную. Пробил в ближний, но не попал в рамку.

В середине первого тайма Коноплянка получил мяч от Кравца, и пробил без помех метров с восьми. Закручивал в дальний нижний, но не попал в рамку.

На 28-й минуте "сине-желтые" должны были забивать. Бутко отлично прострелил справа, но Кравец не достал мяч, пытаясь переправить его уже в пустые ворота. Косовары сразу же огрызнулись — Рашица пробил из-за пределов штрафной и Пятов с трудом отбил мяч.

На 30-й минуте гиперактивный Кравец добился своего. Пятов быстро ввел мяч в игру, Зинченко разогнал атаку и отдал острый пас на Артема. Тот пробил с линии штрафной, мяч задел ногу защитника Ррахмани и по дуге опустился за спиной вратаря.

Косово — Украина. Гол Кравца — 1:0

Косовары могли получить гол в раздевалку — хорошо сработала молодая связка. Коваленко сбросил на Зинченко, а тот пробил с линии штрафной, но вратарь забрал мяч.

Начало второго тайма было немного сумбурным. На 57-й минуте косовары в своей штрафной снесли Бутко, однако свисток арбитра промолчал и чистейший пенальти не был назначен.

На 61-й минуте уже в атаке был сбит Евгений Коноплянка, однако Кевин Блок и на этот раз решил простить гостей. Вышедший на поле Руслан Ротань сразу же обострил игру — на 78-й минуте он забил гол, однако арбитр отменил мяч, зафиксировав у Виктора Коваленко активный офсайд.  

Однако на 81-й минуте украинцы все-таки удвоили счет — Караваев здорово навесил слева, а Ярмоленко принял в центре штрафной и расстрелял ворота Уйкани.

Косово — Украина. Гол Ярмоленко — 2:0

А на 87-й минуте Ротань пробил точно так же, как и десятью минутами раньше. И снова отправил мяч в девятку. На этот раз арбитр засчитывает.

Косово — Украина. Гол Ротаня — 3:0

 

Кевин Блок добавил 3 минуты, однако счет не изменился — 3:0 в пользу сборной Украины, а главный тренер команды Андрей Шевченко празднует свою первую победу на тренерском мостике.

Команды играли в следующих составах

Сборная Украины: 12. Пятов, 2. Бутко, 5. Кучер, 3. Ордец, 4. Соболь, 6. Степаненко, 18. Коваленко Вик., 21. Зинченко (до 63'), 7. Ярмоленко, 10. Коноплянка (до 80') , 22. Кравец (до 84')

Замены: 14. Ротань (c 63'), 22. Караваев (c 80') , 8. Зозуля (c 84')

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Ал., 13. Хачериди, 17. Федецкий, 19. Малышев, 9. Шахов, 16. Сидорчук, 18. Рыбалка, 21. Петряк

Сборная Косово: 1. Уйкани, 4. Пниши, 13. Ррахмани, 19. Пакярада, 2. Пердедай (до 77'), 7. Рашица (до 66'), 11. Шаля, 14. Бериша Вал., 17. Меха (до 54'), 20. Криэциу, 18. Мурики

Замены: 23. Бериша Б. (c 54') , 15. Зенели (c 66') , 3. Сулеймани В. (c 77')

Запасные: 12. Нуркович, 6. Пепа, 8. Халими, 21. Зейнуллаху, 22. Битики, 5. Кабаши, 9. Целина, 10. Буньяку 

В параллельном матче группы I сборная Финляндии уступила команде Хорватии. Единственный мяч забил Манджукич (19). Еще в одном матче сборная Исландии принимала турецкую команду и уверенно победила 2:0.

После трех туров хорваты набрали 7 очков и возглавили группу I, исландцы — вторые (7), сборная Украины — третья (5), за ней — турки (2), у финнов и косоваров — по одному очку.

Матчи 4-го тура состоятся 12 ноября. Встретят лидеры — хорваты и исландцы, сборная Украины примет команду Финляндии, а турки померяются силами с косоварами.

Напомним, что сборная Украины дома сыграла вничью с исландцами — 1:1, и на выезде с турками — 1:1. После победы над Косово она набрала 5 очков.

Видео: Футбольные обзоры

фото: dynamo.kiev.ua

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Украина разгром сборная Андрей Шевченко Косово ЧМ2018
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