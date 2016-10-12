"Шахтер" нашел замену Фонсеке в Турции — СМИ

Донецкий "Шахтер" нашел потенциальную замену для своего главного тренера Паулу Фонсеки.

На радаре у "горняков" находится наставник турецкого "Коньяспора" Айкут Коджаман, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Fanatik.

Отмечается, что вице-чемпионы Украины удовлетворены работой нынешнего коуча, однако хотят иметь запасной вариант на случай ухода португальца в европейский топ-клуб. Отмечается, что скауты дончан будут следить за 51-летним Коджаманом в матчах против "Браги" и "Фенербахче".

Напомним, ранее Паулу Фонсека заявил, что его не нужно сравнивать с предыдущим наставником "горняков" — Мирчей Луческу.