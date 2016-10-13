Сборная возвращается в Харьков. В ФФУ назвали, где Украина сыграет с Сербией

В УЕФА официально подтвердили, что 15 ноября в Харькове состоится товарищеский матч Украина-Сербия.

Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко во время посещения стадиона "Металлист", сообщает ТСН.

Также поступило сообщение от сборной Сербии о ее готовности сыграть с Украиной в Харькове, говорится на сайте Харьковской ОГА. Кроме того, 13 ноября на "Металлисте" состоится открытая тренировка "сине-желтых" для болельщиков.

Напомним, 9 октября, на стадионе "Краковия" в польском Кракове в матче между сборными Украины и Косово убедительную победу праздновали "сине-желтые" — 3:0.