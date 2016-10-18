Промоутер Джошуа объяснил, почему может сорваться бой с Кличко

Бой между украинским боксером Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа может быть сорван.

Об этом рассказал промоутер британского боксера Эдди Хирн, сообщает boxingscene.com.

Он отметил, что ранее стороны предварительно договорились, что поединок 10 декабря должен пройти на "Манчестер-Арене". Однако заминка в подтверждении боя связана с желанием Владимира Кличко драться не только за пояс IBF, но и за титул чемпиона мира по версии WBA, который недавно потерял другой британский боксер Тайсон Фьюри.

Обе стороны — и Кличко, и Джошуа — отправили в WBA бумаги, чтобы в этом бою ассоциация выставила на кон свой титул. Однако в WBA пока что не ответили.

"Владимир (Кличко) хочет, чтобы пояс WBA стоял на кону, и пока организация это не подтвердит, мы не можем двигаться дальше", — сказал Хирн в интервью Sky Sports.

"Мы ожидаем новостей в ближайшие дни, но в то же время я верю, что обе стороны рассматривают альтернативные варианты боя 10 декабря", — добавил промоутер.

Напомним, ранее сообщалось, что гонорар за бой Кличко-Джошуа может составить 30 миллионов фунтов.